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واکنش ترامپ به مشارکت ملانیا در مذاکرات اوکراین

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که همسرش «ملانیا ترامپ»، بانوی اول آمریکا در مذاکرات سه‌جانبه درباره حل‌وفصل بحران اوکراین شرکت نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۳۹
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ترامپ و ملانیا

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال مشارکت بانوی اول آمریکا در این مذاکرات گفت: «نه اما این یکی از بدترین ایده‌هایی نیست که تاکنون شنیده‌ام.»

کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود که ملانیا ترامپ موفق شده است آتش‌بسی محدود و محلی میان روسیه و اوکراین در شهر اولشکی در منطقه خرسون برقرار کند که از ۲۹ اکتبر آغاز خواهد شد.

شهر اولشکی در کرانه چپ رود دنیپر و در مقابل شهر خرسون قرار دارد و تحت کنترل نیروهای اوکراینی است. «ولادیمیر سالدو» فرماندار منطقه خرسون پیش‌تر گزارش داده بود که نیروهای اوکراینی با استفاده از روش‌های کنترل از راه دور، مسیرهای دسترسی به این شهر را مین‌گذاری می‌کنند و با پهپاد به خودروها حمله می‌کنند تا مانع ارسال مواد غذایی، سوخت و دارو شوند. 

به گفته او، این نیروها همچنین زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات شهر را هدف قرار می‌دهند تا شرایط انسانی را دشوارتر کنند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه به «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا گفت که روسیه آماده است مذاکرات درباره اوکراین را در اوایل نوامبر و در قالب سه‌جانبه ازسربگیرد.

«یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه نیز اعلام کرد دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در ماه نوامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد.

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