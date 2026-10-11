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درخواست فرستاده پوتین از اتحادیه اروپا و انگلیس

فرستاده رئیس‌جمهور روسیه ضمن آنکه از اتحادیه اروپا و بریتانیا خواست تا از دامن زدن به درگیری‌ها دست بردارند، گفت که جهان خواهان صلح است.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۹۱
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نماینده پوتین

به گزارش تابناک، کریل دیمیتریف، فرستاده رئیس‌جمهور روسیه شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ‌طلبان دولت‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا باید از شعله‌ور کردن جنگ دست بردارند. جهان، مردم بریتانیا و اروپایی‌ها خواهان صلح هستند و آنها می‌خواهند که رئیس‌جمهور اوکراین نیز خواهان صلح باشد.

فرستاده ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه افزود: پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه اوکراین باید انتخاباتی برای جایگزینی ولودیمیر زلنسکی برگزار کند، نمادین و تاریخی است.

ترامپ شب گذشته ضمن انتقاد از زلنسکی درباره عدم تمایل او برای حل‌وفصل جنگ اوکراین، گفت که زمان آن رسیده رئیس‌جمهور جدیدی در این کشور انتخاب شود.

ولودیمیر زلنسکی هم امروز در پاسخ گفت: اگر به مدت ۶۰ روز آتش‌بس برقرار شود، اوکراین انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار خواهد کرد.

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