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پیام ویژه‌ حملات به فرودگاه‌های عربستان

مقام ارشد انصارالله با پذیرفتن مسئولیت حمله شنبه به ریاض، آن را اقدامی تلافی‌جویانه دانست و تأکید کرد این عملیات در پاسخ به حملات عربستان به زیرساخت‌های غیرنظامی یمن صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۸۶
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فرودگاه‌های عربستان

به گزارش تابناک؛ محمد البخیتی، عضو ارشد انصارالله یمن، در گفت‌وگو با نیویورک تایمز مسئولیت حمله روز شنبه به ریاض را برعهده گرفت و اعلام کرد که این حمله در پاسخ به حملات عربستان، از جمله حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی در یمن، انجام شده است.

البخیتی گفت: این حمله با هدف رساندن این پیام به جهان انجام شد که فرودگاه‌ها، بندرها، سالن‌های برگزاری مراسم عروسی و عزاداری، بیمارستان‌ها و بازارهای یمن تأسیسات غیرنظامی هستند و نباید هدف حمله قرار گیرند یا به آن‌ها آسیب وارد شود.

وی تأکید کرد همان قواعدی که درباره حفاظت از این تأسیسات در یمن باید رعایت شود، باید در همه نقاط دیگر جهان نیز اجرا شود. 

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فرودگاه های عربستان انصارالله یمن محمد البخیتی حمله به ریاض حملات عربستان به یمن
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