به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، نمایشگاه خودروی پاریس از ۲۱ مهرماه، میزبان خودروسازانی است که با محصولات تازه و برنامه‌های جدید به یکی از رویدادهای مهم صنعت خودرو در اروپا آمده‌اند. در فهرست شرکت‌کنندگان، نام‌هایی مانند مرسدس‌بنز، BYD، اشکودا و لیپ‌موتور دیده می‌شود؛ برندهایی که هرکدام با رویکرد متفاوتی به دنبال سهم بیشتر از بازار هستند. معرفی خودروهای جدید در این نمایشگاه، به‌ویژه در کلاس کراس‌اوورها و خودروهای برقی، می‌تواند تصویری روشن‌تر از رقابت پیش‌روی خودروسازان در ماه‌های آینده ارائه کند.

نمایشگاه بین‌المللی خودروی پاریس از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر، برابر با ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵، در مجموعه پاریس اکسپو پورت دو ورسای برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی برای معرفی محصولات جدید، نمایش فناوری‌های روز و اعلام برنامه‌های تجاری خودروسازان است؛ هرچند رونمایی در نمایشگاه لزوماً به معنای آغاز فوری فروش یک خودرو در تمام بازارها نیست و زمان عرضه، قیمت و مشخصات نسخه‌های قابل سفارش باید جداگانه اعلام شود.

مرسدس‌بنز با محصولات تازه در پاریس

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مرسدس‌بنز با مجموعه‌ای از خودروهای جدید و به‌روزشده در نمایشگاه حضور پیدا می‌کند. نسل تازه GLA، مدل Mercedes-AMG CLA 45، نسخه جدید GLE، نسل جدید AMG GT چهاردر و ون برقی VLE از جمله محصولاتی هستند که در برنامه این شرکت قرار دارند. گستردگی این فهرست نشان می‌دهد مرسدس‌بنز همچنان بخش‌های مختلف بازار را هدف گرفته است؛ از کراس‌اوورهای خانوادگی گرفته تا خودروهای اسپرت و محصولات برقی ویژه حمل‌ونقل سرنشینان.

در میان این محصولات، GLA و GLE برای بخش شاسی‌بلندهای مرسدس‌بنز اهمیت دارند. این دو خودرو در دو رده متفاوت قرار می‌گیرند و مشتریان با نیازهای متفاوت را هدف گرفته‌اند. معرفی نسخه‌های تازه آن‌ها می‌تواند بر رقابت در بازار شاسی‌بلندهای لوکس اثر بگذارد؛ بازاری که در آن طراحی، تجهیزات ایمنی، کیفیت کابین، قوای محرکه و هزینه نگهداری در کنار نام برند بر تصمیم خریدار تأثیر می‌گذارند.

محصولات AMG نیز بخش دیگری از حضور مرسدس‌بنز را تشکیل می‌دهند. در این کلاس، مشخصات فنی و عملکرد خودرو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و خریداران معمولاً به توان موتور، شتاب، تنظیمات شاسی و رفتار خودرو در رانندگی پرفشار توجه دارند. با این حال، ارزیابی دقیق مدل‌های جدید به انتشار مشخصات نهایی و انجام آزمون‌های مستقل نیاز دارد؛ حضور یک خودرو در نمایشگاه به‌تنهایی برای قضاوت درباره عملکرد آن کافی نیست.

ون برقی VLE نیز از محصولات قابل توجه این شرکت است. گسترش خودروهای برقی به کلاس ون‌ها و خودروهای چندمنظوره، نشان می‌دهد رقابت برقی‌سازی فقط به سواری‌های کوچک و کراس‌اوورها محدود نمانده است. فضای کابین، برد حرکتی با بار کامل، زمان شارژ و هزینه استفاده از مهم‌ترین معیارهایی هستند که موفقیت این گروه از خودروها را در استفاده واقعی مشخص می‌کنند.

اشکودا و لیپ‌موتور؛ تمرکز بر خودروهای برقی

اشکودا در نمایشگاه پاریس نسخه Epiq Sportline را در معرض دید عموم قرار می‌دهد. این مدل، نسخه‌ای با ظاهر اسپرت‌تر از کراس‌اوور برقی Epiq است و در کنار Peaq بخشی از برنامه این خودروساز برای گسترش سبد محصولات برقی محسوب می‌شود. اشکودا اعلام کرده سفارش‌های دو مدل Epiq و Peaq در مجموع از ۷۰ هزار دستگاه عبور کرده است؛ آماری که این شرکت برای نشان‌دادن میزان استقبال از محصولات تازه خود مطرح کرده است.

کراس‌اوورهای جمع‌وجور برقی از نظر ابعاد و کاربرد، گروه مهمی از بازار اروپا را هدف می‌گیرند. این خودروها می‌توانند برای استفاده شهری و خانوادگی مناسب باشند، اما ارزیابی ارزش خرید آن‌ها تنها با نگاه‌کردن به طراحی یا فهرست تجهیزات ممکن نیست. برد واقعی در شرایط آب‌وهوایی مختلف، سرعت شارژ، فضای ردیف عقب، ظرفیت صندوق و قیمت نهایی از عواملی هستند که باید در بررسی یک خودروی برقی در نظر گرفته شوند.

لیپ‌موتور نیز دو محصول B03 و D19 را برای نخستین بار خارج از چین به نمایش می‌گذارد. B03 در کلاس هاچ‌بک کامپکت قرار دارد و D19 یک شاسی‌بلند بزرگ‌تر و پرچم‌دار این برند است. حضور این دو محصول در یک نمایشگاه اروپایی، بخشی از برنامه لیپ‌موتور برای معرفی گسترده‌تر محصولات خود در خارج از بازار چین به شمار می‌رود.

البته معرفی یک خودرو در اروپا، به‌تنهایی به معنای آغاز فروش گسترده آن نیست. قیمت‌گذاری، تجهیزات نسخه‌های صادراتی، الزامات ایمنی، شرایط گارانتی و دسترسی به خدمات پس از فروش از عواملی هستند که بر امکان رقابت یک برند در بازارهای جدید اثر می‌گذارند. این موارد برای خودروسازانی که قصد توسعه حضور بین‌المللی دارند، به اندازه مشخصات فنی اهمیت دارند.

رونمایی مورد انتظار BYD

BYD نیز قرار است در برنامه رسانه‌ای نمایشگاه از یک مدل جدید رونمایی کند. این شرکت هنوز نام و مشخصات کامل محصول مورد نظر را اعلام نکرده است؛ بنابراین هرگونه گمانه‌زنی درباره کلاس خودرو، توان قوای محرکه یا زمان عرضه آن باید تا زمان انتشار اطلاعات رسمی با احتیاط مطرح شود.

حضور BYD در پاریس در ادامه تلاش این شرکت برای توسعه بازارهای بین‌المللی انجام می‌شود. این خودروساز چینی در سبد محصولات خود خودروهای تمام‌برقی و پلاگین‌هیبرید دارد و با معرفی مدل‌های جدید می‌کوشد در بخش‌های بیشتری از بازار حضور پیدا کند. با این حال، رقابت در اروپا فقط به معرفی فناوری تازه وابسته نیست و قیمت نهایی، استانداردهای ایمنی، کیفیت ساخت، خدمات پس از فروش و اعتماد مشتریان نیز در تصمیم خرید نقش دارند.

نمایشگاه پاریس طی روزهای آینده جزئیات بیشتری از محصولات حاضر و برنامه‌های خودروسازان ارائه خواهد کرد. برای ارزیابی اهمیت این رونمایی‌ها، باید میان خودروهایی که صرفاً در نمایشگاه معرفی می‌شوند و مدل‌هایی که زمان عرضه و مشخصات تجاری آن‌ها قطعی شده است، تفاوت قائل شد. مشخصات فنی نهایی، قیمت و برنامه ورود به بازارهاست که روشن می‌کند کدام‌یک از این محصولات می‌توانند فراتر از فضای نمایشگاهی، به رقیبی جدی در بازار خودرو تبدیل شوند.