آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵

امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، آخرین مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته متقاضیان پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ است.

به گزارش تابناک؛ امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری و پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ است و داوطلبان تا پایان امروز فرصت دارند انتخاب رشته خود را در سامانه جامع آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور ثبت یا تکمیل کنند.

کارنامه آزمون سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت و دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته نیز از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه منتشر شد. فرایند انتخاب رشته از روز دوشنبه ۱۳ مهرماه آغاز شده است.



امروز؛ آخرین فرصت انتخاب حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری و دانشجو-معلم که قصد انتخاب رشته‌محل‌های با آزمون یا رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را دارند، باید کدرشته‌محل‌های موردنظر خود را در یک فرم و حداکثر در ۱۵۰ اولویت وارد کنند.



داوطلبانی که در آزمون سراسری یا دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده‌اند، اما در جلسه آزمون غایب بوده یا در نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته نشده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل، رشته‌محل‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را از گروه‌های آزمایشی مختلف انتخاب کنند.



این دسته از داوطلبان برای انتخاب رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیازی به ثبت‌نام مجدد یا پرداخت هزینه ندارند. افرادی که در هیچ‌یک از آزمون‌های سراسری یا دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند نیز می‌توانند با خرید کارت اعتباری به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان، برای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.



طبق اعلام سازمان سنجش، پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان، شامل دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در تمامی دوره‌ها، امکان شرکت مجدد در آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۶ را ندارند.



این محدودیت برای پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اعمال می‌شود. این افراد در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ باید پیش از پایان مهلت ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.



همچنین داوطلبانی که هم‌زمان در مرحله انتخاب رشته آزمون‌های با آزمون و رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی شرکت می‌کنند، نباید مجدداً برای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند؛ زیرا در این صورت، انتخاب رشته آن‌ها در پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل می‌شود و هزینه پرداختی نیز مسترد نخواهد شد.



داوطلبان باید تا پایان امروز، یکشنبه ۱۹ مهرماه، با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت یا تکمیل انتخاب رشته خود اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو