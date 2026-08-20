زمان نهایی اعلام نتایج کنکور مشخص شد

دکتر رضا محمدی در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون سراسری با اشاره به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اظهار کرد: این آزمون‌ها امروز و فردا برگزار می‌شوند و در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰ هزار و ۱۲۴۱ متقاضی در پنج گروه آزمایشی به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: برنامه‌ریزی سازمان سنجش این است که نتایج اولیه آزمون‌ها را اواخر شهریورماه اعلام کند و پس از آن، حدود یک هفته فرصت برای داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد. تلاش ما این است که نتایج نهایی را در نیمه دوم آبان‌ماه اعلام کنیم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: تلاش می‌کنیم برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها با تاخیر مواجه نشود و سال تحصیلی دانشگاه‌ها در زمان مناسب آغاز شود و هر دو نیمسال تحصیلی در موعد مقرر برگزار شود.

محمدی با اشاره به شرایط برگزاری آزمون در سال جاری گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، نتایج آزمون‌ها در آبان‌ماه اعلام شده است و نسبت به دو سال گذشته تاخیر جدیدی در اعلام نتایج نداریم؛ با این حال امسال نیز با توجه به شرایط خاص موجود، تمام تلاش خود را به صورت شبانه‌روزی به کار گرفته‌ایم تا نتایج در زمان پیش‌بینی‌شده اعلام شود.

وی درباره برگزاری همزمان آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم توضیح داد: این دو آزمون از نظر زمان برگزاری همزمان برگزار می‌شوند که این موضوع موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: نتایج اولیه هر دو گروه آزمون اواخر شهریورماه اعلام می‌شود. برای رشته‌های دارای شرایط خاص و پذیرش دانشجو معلم نیز مرحله ارزیابی و سنجش شایستگی معلمی انجام خواهد شد و پس از بازگشت نتایج این مرحله به سازمان سنجش، نتایج نهایی اعلام می‌شود.

داوطلبان پذیرش دانشجو معلم امسال با آگاهی بیشتری انتخاب رشته می‌کنند

محمدی یکی از مهم‌ترین تغییرات فرآیند امسال را توجه بیشتر به حقوق و انتخاب آگاهانه داوطلبان دانست و گفت: در سال‌های گذشته افرادی که در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پذیرفته می‌شدند، بدون اینکه کارنامه ملاک انتخاب رشته آزمون سراسری برای آنها صادر شده باشد، مجبور بودند انتخاب رشته کنند.

وی افزود: این افراد در صورت قبولی نهایی در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باید ثبت‌نام می‌کردند و یا تنها یک فرصت یک تا دو روزه برای انصراف در اختیار آنها قرار می‌گرفت؛ در حالی که از نتیجه آزمون سراسری خود اطلاع نداشتند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: امسال داوطلبان با اطلاع از نتایج و شرایط خود انتخاب رشته خواهند کرد و افراد علاقه‌مند به هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند با آگاهی کامل انتخاب رشته کنند و بر اساس عملکرد خود نتیجه لازم را به دست آورند.