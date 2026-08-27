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آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز پنج شنبه ۵ شهریور ماه آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۲۸
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کنکور ارشد

به گزارش تابناک، انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز پنج شنبه ۵ شهریور ماه آغاز شد و تا روز جمعه ۱۳ شهریور ادامه خواهد داشت.

آن دسته ازداوطلبان شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ که براساس کارنامه صادره ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقه مند به انتخاب رشته/محل های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند می توانند با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

مرکزسنجش،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به داوطلبان توصیه کرد، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند.

گفتنی است،  کارنامۀ نتایج اولیه و اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته‌ در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ روز سه شنبه سوم شهریورماه اعلام شد.

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کارشناسی ارشد کنکور ارشد انتخاب رشته داوطلبان دانشگاه آزاد
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