انتخاب رشته کارشناسی ارشد آغاز شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

داوطلبان می توانند از امروز پنج شنبه ۵ شهریور تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم (شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ روز سه شنبه سوم شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام شد.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است، از عصر روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل دریافت است و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد اطلاعیه منتشر شده از امروز پنجشنبه ۵ شهریور تا روز سه شنبه ۱۰ شهریور نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌ اینترنتی خود اقدام کنند.

وی افزود: در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

