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کد خبر: ۱۳۹۸۱۹۰
بازدید: ۸۲۹

عکس: مهاجرت؛ از رؤیای غرب تا سرگردانی

میشل کاتانی، عکاس مستند، در پروژه «در تعقیب رؤیای غرب»، رؤیای مهاجرت جوانان غرب آفریقا و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تصور آنها از زندگی در کشور‌های غربی را روایت می‌کند. تصاویر پرزرق‌وبرق منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تصویری اغواکننده از رفاه و موفقیت در اروپا و آمریکا به نمایش می‌گذارند؛ اما واقعیت مسیر‌های پرخطر مهاجرت و دشواری‌های زندگی در مقصد، اغلب با این رؤیا فاصله‌ای چشمگیر دارد. کاتانی در این مجموعه، با ثبت زندگی مهاجران از موریتانی و جزایر قناری تا مکزیک و نیویورک، شکاف میان رؤیای زندگی بهتر و واقعیت مهاجرت را به تصویر می‌کشد.

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برچسب‌ها:
میشل کاتانی عکس عکس و عکاسی عکاسی مستند مهاجرت رویای غرب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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