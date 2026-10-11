عکس: مهاجرت؛ از رؤیای غرب تا سرگردانی

میشل کاتانی، عکاس مستند، در پروژه «در تعقیب رؤیای غرب»، رؤیای مهاجرت جوانان غرب آفریقا و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تصور آنها از زندگی در کشور‌های غربی را روایت می‌کند. تصاویر پرزرق‌وبرق منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تصویری اغواکننده از رفاه و موفقیت در اروپا و آمریکا به نمایش می‌گذارند؛ اما واقعیت مسیر‌های پرخطر مهاجرت و دشواری‌های زندگی در مقصد، اغلب با این رؤیا فاصله‌ای چشمگیر دارد. کاتانی در این مجموعه، با ثبت زندگی مهاجران از موریتانی و جزایر قناری تا مکزیک و نیویورک، شکاف میان رؤیای زندگی بهتر و واقعیت مهاجرت را به تصویر می‌کشد.