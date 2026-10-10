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نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه: ترامپ خام است!

نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه با بیان اینکه آمریکا تحریم‌ها را براساس منفعت خود اعمال و لغو می‌کند، گفت که رئیس‌جمهور این کشور «خشن و خام» است.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۶۲
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به گزارش تابناک، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شامگاه شنبه در گفت‌وگویی با شبکه خبری بی‌اف‌ام‌تی‌وی بیان کرد: با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فقط یک چیز برای بحث وجود دارد؛ تجارت! این امپریالیسم خالص بوده و مسیری می‌باشد که ایالات متحده انتخاب کرده است.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ادامه به رویکرد کلی ایالات متحده پرداخت و گفت: فکر نکنید که فقط ترامپِ خشن و خام این استراتژی را دارد. جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز همین استراتژی را داشت؛ بازسازی قلعه آمریکای شمالی که در آن صنعت آمریکا می‌تواند پشت موانع تعرفه‌ای رشد کند. آنها اهمیتی نمی‌دهند. آنها تحریم‌ها را اعمال می‌کنند و هر زمان که به نفعشان باشد آنها را لغو می‌کنند. و اکنون آنها قصد دارند تجارت کنند.

او خاطرنشان کرد: این استراتژی ترامپ نیست که رقت‌انگیز است. این استراتژی اروپاست که رقت‌انگیز است و واضح است که این روش درستی نیست. ما در حالی که باید به عنوان یک حائل عمل کنیم، با پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) گفت‌وگو کنیم و زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) را پای میز مذاکره بیاوریم، به جنگ کشیده می‌شویم و اروپا بیشترین هزینه را برای این ماجرا می‌پردازد.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در پایان افزود: ذهنیت رهبران اروپایی با آتلانتیک‌گرایی پوسیده است. آنها همچنان فکر می‌کنند که دنیای قدیم وجود دارد، اما دنیای قدیم با تعرفه‌ها از بین رفت. رقابت آزاد و تحریف نشده و نئولیبرالیسم که بر اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم تسلط داشت، همه اینها تمام شده است.

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فرانسه ژان لوک ملانشون نامزد ریاست جمهوری انتخابات فرانسه اروپا آمریکا ترامپ تعرفه
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