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زلنسکی توافق ترامپ با پوتین را مسخره کرد

ولودیمیر زلنسکی در تازه‌ترین مخالفت با توافق اعلامی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، مدعی شد که روسیه با یک حمله مرگبار، از لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل «تشکر» کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۱۳
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رئیس‌جمهور اوکراین

به گزارش تابناک؛ او گفت: «امروز روسیه با پرتاب پنج بمب هدایت‌شونده روی ساختمان‌های مسکونی در زاپوریژیا، از لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل «تشکر» کرد! متأسفانه تا این لحظه، کشته شدن ۱۲ نفر از جمله سه کودک، تأیید شده است.»

رئیس‌جمهور اوکراین این اظهارات را طی پیام ویدئویی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) درباره حملات جدید روسیه به اوکراین بیان کرد و باز هم علیه توافق گازوئیلی روسای‌جمهور آمریکا و روسیه موضع گرفت.

ترامپ شامگاه جمعه (به وقت تهران) گفته بود، با ولادیمیر پوتین توافق کرده که روسیه بیش از ۳۰۰ هزار تُن سوخت گازوئیل در اختیار آمریکا و بازارهای جهانی قرار دهد. به ادعای او، روسیه بعد از عرضه ۳۰۰ هزار تن در ماه نوامبر، ۵۰۰ هزار تن و بلافاصله بعد از آن ۱ میلیون تن گازوئیل دیگر به بازار تزریق خواهد کرد. 

به دنبال این اظهارنظر، ولادیمیر پوتین با تایید این توافق گفت، روسیه آماده عرضه فراورده‌های نفتی به بازارهای آمریکا و جهان است.

زلنسکی پس از اعلام این توافق، گفته بود: «اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به منزله سرمایه‌گذاری در جنگی است که باید پایان یابد، نه اینکه طولانی شود.دقیقاً در همین لحظه که ما درباره صلح صحبت می‌کنیم، آمریکا به روسیه فرصت می‌دهد تا گازوئیل صادر کند. واقعاً نمی‌دانم چه بگویم.»
رئیس‌جمهور اوکراین، امروز در پیام خود اعلام کرد که در حملات روسیه، «چهارده نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند که حال دو تن از آن‌ها وخیم است.»

در پیام او آمده است: «طی شب گذشته، سیزده منطقه ما هدف حمله قرار گرفتند. به ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌ها و تأسیسات ریلی آسیب وارد شده است. شب گذشته بار دیگر ثابت کرد که در روسیه، هرگونه کاهش فشار به این معنا تلقی می‌شود که آنها می‌توانند به جنگ ادامه دهند و همچنان بر سر شهرها بمب بریزند.»
زلنسکی در پایان پیام خود از متحدان غربی اوکراین خواست که فشارها علیه روسیه را ادامه دهند و حمایت‌ها از اوکراین را بیشتر کنند.

او نوشت: «به سیگنال‌های متفاوتی نیاز است. روسیه باید درک کند که باید به جنگ پایان دهد و برای تحقق این امر، باید طعم خسارات و هزینه‌های جنگ را بچشد. در حال حاضر، این توانمندی‌های دوربرد ماست که چنین امری را تضمین می‌کند. ما به حملات روسیه پاسخ خواهیم داد. از همه کسانی که کمک می‌کنند، سپاسگزارم.»
منبع: فارس

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رئیس جمهور اوکراین زلنسکی روسیه ولادیمیر پوتین ترامپ
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