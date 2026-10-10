En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
بخشنامه مهم به شبکه بانکی کشور

خرید و فروش آنلاین طلا ممنوع شد؛ پشت پرده تصمیم بانک مرکزی چیست؟

توقف فوری خرید و فروش آنلاین طلا در بانک‌ها؛ بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، ارائه این خدمات را توسط بانک‌ها مطلقاً ممنوع اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۳۶
| |
1495 بازدید
|
۱
قیمت طلا آنلاین

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری را «مطلقاً ممنوع» اعلام کرد. این نهاد نظارتی با هشدار نسبت به ریسک‌های ناشی از این معاملات، مدیران بانکی را از عواقب انتظامی نادیده گرفتن این دستور برحذر داشت.

فضای معاملات آنلاین که در ماه‌های اخیر با ورود برخی مؤسسات اعتباری به حوزه خرید و فروش «طلا» رنگ‌وبوی متفاوتی به خود گرفته بود، با مانع قانونی صریحی مواجه شد. بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ مورخ ۱۳ مهرماه، ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا، چه به صورت مباشرت و چه از طریق مشارکت در واحدهای دیجیتال، توسط مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

 

تضاد با سیاست‌های کنترلی و نظارتی

 

بانک مرکزی در تبیین دلایل این تصمیم، تصریح کرده است که اقدام برخی مؤسسات در تسهیل خرید و فروش طلا برای آحاد جامعه، مغایر با اهداف این نهاد است. طبق اعلام بانک مرکزی، این رویه نه تنها در تضاد با سیاست‌های پولی قرار دارد، بلکه به‌عنوان عاملی بازدارنده و تضعیف‌کننده در مسیر اجرای «سیاست‌های کنترلی و نظارتی» بانک مرکزی عمل می‌کند.

 

چرا بانک مرکزی نگران معاملات برخط طلاست؟

 

دغدغه اصلی نهاد ناظر پولی، فراتر از ماهیت معامله، ابعاد امنیتی و نظارتی آن است. در گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به سه خطر کلیدی در این نوع معاملات اشاره شده است:

خطر پولشویی: ماهیت معاملات برخط طلا به دلیل نقدشوندگی سریع، پتانسیل بالایی برای «لایه‌گذاری» و مخفی‌کردن منشأ وجوه فراهم می‌کند.

تسهیل تراکنش‌های مشکوک: در مواردی که تراکنش‌ها به صورت متعدد و در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شوند، ریسک شناسایی منشأ پول افزایش می‌یابد.

دور زدن سامانه‌های نظارتی: پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا در این سامانه‌ها، عملاً راه را برای انجام تراکنش‌های خردِ ساختاریافته هموار کرده که این امر موجب کاهش حساسیت سامانه‌های مبارزه با پولشویی می‌شود.

 

ضرب‌الاجل به مدیران بانکی

 

بانک مرکزی با تأکید بر اینکه ارائه این خدمات به هر نحوی ممنوع است، از مدیران شبکه بانکی خواسته است تا بلافاصله ارائه خدمات مذکور را به‌طور کامل متوقف کنند. در این بخشنامه قید شده است که در صورت عدم توقف این روند، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه مؤسسه اعتباری و مدیران ذی‌ربط در دستور کار فوری قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، این دستورالعمل در حال حاضر به طور مستقیم خطاب به «مؤسسات اعتباری و بانک‌ها» صادر شده و شبکه بانکی را ملزم به توقف فوری هرگونه مباشرت یا مشارکت در بستر خرید و فروش برخط طلا کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خرید طلای آنلاین بانک مرکزی بازار طلا
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
1
پاسخ
بازام تصمیم اشتباه!! با این اقدام تمام خرید و فروش ریالی طلا در پلاتفرم ها به بازار طلا وارد می شود و تقاضا برای طلای فیزیکی را به شدت افزایش می دهد.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۵۰ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005ria
tabnak.ir/005ria