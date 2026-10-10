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ناهید کیانی در یک‌ قدمی سکو متوقف شد

ناهید کیانی، تنها نماینده ایران در روز دوم مسابقات گرندپری پاریس، در مرحله یک‌چهارم نهایی شکست خورد و از صعود به جمع ۴ نفر برتر بازماند.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۳۵
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ناهید کیانی

به گزارش تابناک، رقابت‌های گرندپری پاریس که با درخشش کاروان ایران در روز نخست و کسب دو مدال طلای ارزشمند توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی همراه بود، امروز (شنبه) با برگزاری مبارزات وزن ۵۷- کیلوگرم زنان پیگیری شد.

در این وزن، ناهید کیانی در دور نخست به مصاف «کیم گاهیون» از کره‌جنوبی رفت و با اقتدار و با نتایج ۱۹-۸ و ۱۰-۷ (۲ بر صفر) پیروز شد. کیانی در دور دوم به مصاف «مانیسا رولینگ» از فرانسه رفت. او پس از واگذاری راند اول با نتیجه ۷-۱۰، در دو راند بعدی با نتایج ۱۹-۳ و ۱۰-۷ به برتری رسید و راهی مرحله یک ‌چهارم نهایی شد.

نماینده کشورمان در مرحله یک‌ چهارم نهایی در مقابل «ماریا کلارا پاچکو» از برزیل قرار گرفت و با واگذاری نتیجه در دو راند (۷-۰ و ۱۱-۲)، از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. او در صورتی که برنده این مبارزه میشد، ضمن صعود به نیمه نهایی ، مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

گفتنی است سومین مرحله از رقابت‌های گرندپری ۲۰۲۶ پاریس که از صبح امروز جمعه ۱۷ مهرماه با حضور با حضور ۲۵۳ تکواندوکار از ۵۴ کشور آغاز شد و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی فدراسیون تکواندو

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