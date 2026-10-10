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معاریو:

تشویق اسرائیل به حمله یکجانبه علیه ایران

دلیل این درخواست واشنگتن از تل آویو، انتقال تبعات ریسک‌های سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاست، چون از نظر واشنگتن شاید چنین حمله‌ای به جایگاه سیاسی ترامپ لطمه بزند.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۲۳
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اسرائیل

به گزارش تابناک؛ آمریکا طی دو هفته گذشته اسرائیل را تشویق کرده تا به صورت یکجانبه و بدون همراهی واشنگتن به ایران حمله کند.

روزنامه اسرائیلی معاریو، در گزارشی مدعی شده ایالات متحده در جریان گفتگوهای دو هفته اخیر، اسرائیل را ترغیب کرده است تا به جای انجام یک حمله صرفا آمریکایی یا مشترک، دست به حمله‌ای یک‌جانبه علیه ایران بزند.

بر اساس این گزارش، دلیل این درخواست واشنگتن از تل آویو انتقال بارِ ریسک های سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاست؛ چرا که از نظر واشنگتن چنین حمله‌ای ممکن است به جایگاه سیاسی ترامپ لطمه بزند، اما در آستانه انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر از انتخابات آمریکا برگزار می شود، می تواند به نفع نتانیاهو تمام شود.

در واکنش به این درخواست واشنگتن، "ایال زمیر"، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، به مقامات آمریکایی هشدار داد که چنین حمله‌ای احتمالا اسرائیل را ناچار به تعویق انتخابات خود خواهد کرد. 

گفته می‌شود واشنگتن فعلا از این درخواست صرف‌نظر کرده است.

انگیزه اصلی برای پیشنهاد این حمله، اطلاعاتی بود که نشان می‌داد ایران با وجود ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل، به سرعت در حال بازسازی توانمندی‌های خود در زمینه تولید پهپاد و موشک‌های بالستیک است.

ترامپ دیروز در مطلبی در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال) مدعی شد که آمریکا هیچ حمله ای به ایران پیش از انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا نخواهد کرد. این اقدام ترامپ در واکنش به گزارش های مختلف رسانه های آمریکایی درباره قریب الوقوع بودن یک حمله احتمالی آمریکا به ایران حتی پیش از برگزاری انتخابات میاندوره ای، اعلام شد.

در آستانه انتخابات 3 نوامبر، وضعیت حزب جمهوریخواه آمریکا مطلوب نیست و نظرسنجی ها نشان می دهد به احتمال زیاد این حزب انتخابات مجلس نمایندگان را به حزب دموکرات خواهد باخت و در مجلس سنا نیز رقابت تنگاتنگی با دموکرات ها دارد که در صورت تشدید تنش نظامی ممکن است وضعیت رقابت در مجلس سنا نیز به سرنوشت احتمالی مجلس نمایندگان دچار شود.
منبع: عصرایران

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tabnak.ir/005riN
tabnak.ir/005riN