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کد خبر:۱۳۹۸۰۸۱
کد خبر:۱۳۹۸۰۸۱
3216 بازدید
نظرات: ۲۵
نبض خبر

نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است

مصطفی میرسلیم در اظهارنظری قابل تامل گفت: «...نفت انفال است. مال مردم نیست و متعلق به خدا و رسولش است... مردم حکومت را انتخاب می‌کنند، فقط آن حکومت است که تصمیم می‌گیرد چطور از نفت استفاده شود...» اظهارات قابل تامل میرسلیم را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مصطفی میرسلیم ویدیو نفت انفال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
4
89
پاسخ
رای دادن هم همینطور هست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
117
7
پاسخ
کلا با حرفاش مخالفم ولی ایندفعه رو درست گفت
پاسخ ها
مهدي
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
پس هيچکس حق ندارد بهش دست بزند. درب چاهها را پلمب بايد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
4
109
پاسخ
رو که نیست،سنگ پای قزوینه.
پاسخ ها
ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
بیزبون سنگ پا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
73
4
پاسخ
درست میگه نفت جزو بیت المال نیست و جزو انفال هستش
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
3
99
پاسخ
این فرد خود بحران است با اظهارات تنش زایش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
2
131
پاسخ
پس چطور وقتی امریکا بلوکه می کنه میگید اموال ملت ایران.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
100 حق :))))
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
آی قربون دهنت .
هرجا بدبختی هست مردم باید تحمل کنن و هر جا ثروت هست مال مسئولین هست
kh
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
آی دمت گرررررم خوب گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
3
49
پاسخ
یاد ساعت چند میلیاردی و کفش ریباک آمریکایی میرسلیم در زمان حضور در مجلس افتادم. البته که داشتن اموال گران قیمت شیرین است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
2
38
پاسخ
شماها هم نماینده خدا و رسولش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
36
1
پاسخ
حرف بدی نزده میگه انفاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
2
34
پاسخ
خدا و رسولش هم بخشیدن به مردم ایران
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