نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است

مصطفی میرسلیم در اظهارنظری قابل تامل گفت: «...نفت انفال است. مال مردم نیست و متعلق به خدا و رسولش است... مردم حکومت را انتخاب می‌کنند، فقط آن حکومت است که تصمیم می‌گیرد چطور از نفت استفاده شود...» اظهارات قابل تامل میرسلیم را می‌بینید و می‌شنوید.