نبض خبر
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است
مصطفی میرسلیم در اظهارنظری قابل تامل گفت: «...نفت انفال است. مال مردم نیست و متعلق به خدا و رسولش است... مردم حکومت را انتخاب میکنند، فقط آن حکومت است که تصمیم میگیرد چطور از نفت استفاده شود...» اظهارات قابل تامل میرسلیم را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مصطفی میرسلیم ویدیو نفت انفال
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کلا با حرفاش مخالفم ولی ایندفعه رو درست گفت
پاسخ ها
مهدي| |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
رو که نیست،سنگ پای قزوینه.
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ایران| |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
پس چطور وقتی امریکا بلوکه می کنه میگید اموال ملت ایران.
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ناشناس| |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
هرجا بدبختی هست مردم باید تحمل کنن و هر جا ثروت هست مال مسئولین هست
kh| |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
یاد ساعت چند میلیاردی و کفش ریباک آمریکایی میرسلیم در زمان حضور در مجلس افتادم. البته که داشتن اموال گران قیمت شیرین است!