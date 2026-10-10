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دستگیری قاتل ۴ عضو یک خانواده در ۲ ساعت

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از دستگیری قاتل ۴ عضو یک خانواده در یکی از روستا‌های ارومیه خبر داد. این متهم که به دلیل اختلافات خانوادگی دست به این جنایت زده بود، با عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس، کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۸۰
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قتل

به گزارش تابناک، سرهنگ کارآگاه صادق شکری، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: به محض دریافت گزارش وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستا‌های حاشیه ارومیه، تیم‌های عملیاتی و کارآگاهان ویژه جنایی پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند و شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان این جنایت را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

او افزود: با بهره‌گیری از اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی دقیق و اشرافیت کامل کارآگاهان بر محیط جرم، هویت قاتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شد.

سرهنگ شکری با بیان اینکه سرعت عمل پلیس مانع از فرار متهم شد، تصریح کرد: متهم این پرونده در کمتر از دو ساعت از زمان ارتکاب جرم، در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی در پایان با اشاره به انگیزه این جنایت خاطرنشان کرد: بنا به اعترافات اولیه متهم، اختلافات خانوادگی عامل اصلی وقوع این حادثه هولناک بوده است. متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

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قتل قتل زن قتل خانوادگی دستگیری قاتل پلیس آذربایجان غربی اختلافات خانوادگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
0
پاسخ
در کمتر از دو ماه اگر مجازات شد افتخار است.نه فقط دستگیری.
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