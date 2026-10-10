دستگیری قاتل ۴ عضو یک خانواده در ۲ ساعت
به گزارش تابناک، سرهنگ کارآگاه صادق شکری، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی گفت: به محض دریافت گزارش وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای حاشیه ارومیه، تیمهای عملیاتی و کارآگاهان ویژه جنایی پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند و شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان این جنایت را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
او افزود: با بهرهگیری از اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی دقیق و اشرافیت کامل کارآگاهان بر محیط جرم، هویت قاتل در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی شد.
سرهنگ شکری با بیان اینکه سرعت عمل پلیس مانع از فرار متهم شد، تصریح کرد: متهم این پرونده در کمتر از دو ساعت از زمان ارتکاب جرم، در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.
رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی در پایان با اشاره به انگیزه این جنایت خاطرنشان کرد: بنا به اعترافات اولیه متهم، اختلافات خانوادگی عامل اصلی وقوع این حادثه هولناک بوده است. متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما