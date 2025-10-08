En
۲۴ قتل خانوادگی در کمتر از ۲ ماه! / انگیزه قتل‌ها چیست؟

در بازه زمانی کمتر از ۲ ماه، تعداد قابل توجهی از قتل‌های خانوادگی در نقاط مختلف کشور گزارش شده است. این روند نگران‌کننده، نشان‌ دهندۀ چالش‌های اجتماعی و خانوادگی موجود در جامعه است.
۲۴ قتل خانوادگی در کمتر از ۲ ماه! / انگیزه قتل‌ها چیست؟

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در یک بازه زمانی کوتاه از ابتدای مرداد تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، شاهد تعداد نگران‌کننده قتل‌های خانوادگی در نقاط مختلف ایران بوده‌ایم.

قتل‌هایی که دلایل مختلفی همچون اختلافات خانوادگی، مشکلات روانی، اعتیاد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند و هر کدام نمایانگر بخش‌هایی از چالش‌های عمیق جامعه ما هستند. در این مدت کوتاه، تعداد قابل توجهی از افراد جان خود را از دست داده‌اند که تلنگری برای مسئولان و مردم است تا با همکاری و اقدامات جدی، امنیت و آرامش را به خانواده‌ها بازگردانند.

 

راهکار‌های پیشگیری از قتل‌های خانوادگی

۱. در سطح اجتماعی و نهادی، ایجاد سیستم هشدار و گزارش سریع به پلیس اهمیت دارد تا تهدید‌ها به سرعت پیگیری شوند. همچنین باید مراکز حمایتی و پناهگاه‌هایی برای افراد در معرض خطر فراهم شود و دستگاه قضایی با صدور احکام حفاظتی فوری از قربانیان حمایت کند. میانجی‌گری محلی نیز می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد. در سطح جامعه باید اورژانس اجتماعی و پلیس سریع واکنش نشان دهند و خانه‌های امن برای اسکان زنان و کودکان خشونت دیده ایجاد شود. مردم هم باید بدون ترس تهدید‌ها را گزارش کنند و پلیس موظف به پیگیری باشد.

۲. در سطح آموزشی و فرهنگی، آموزش مهارت‌های حل تعارض و کنترل خشم در مدارس و رسانه‌ها باید گسترش یابد و جامعه درباره خطرات اختلافات خانوادگی آگاه‌سازی شود تا خشونت به عنوان راه‌حل رد شود و افراد به موقع درخواست کمک کنند.

۳. در سطح اقتصادی و مالی، از آنجا که فقر و ناامنی اقتصادی عامل اصلی بسیاری از تنش‌های اجتماعی است، هرگونه سیاست‌گذاری ملی برای ایجاد شغل، کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت، به طور غیرمستقیم نرخ خشونت‌های خانوادگی را کاهش خواهد داد. همچنین از آنجایی که برخی از قتل‌ها بر سر املاک و دارایی‌ها رخ می‌دهد، ساده‌سازی فرآیند‌های قانونی مربوط به مالکیت و تقسیم ارث می‌تواند از طولانی شدن اختلافات مالی که ریشه‌ساز کینه و خشونت می‌شوند، جلوگیری کند.

۴. در سطح امنیتی و انتظامی، کنترل و محدودیت دسترسی به سلاح گرم باید افزایش یابد و سامانه‌های هشدار سریع برای گزارش خشونت فعال شوند.

۵. در سطح حقوقی و قانونی، حمایت‌های قانونی ویژه برای قربانیان خشونت، باید انجام شود. این اقدامات کمک می‌کند جلوی تبدیل اختلافات خانوادگی به فاجعه گرفته شود. همچنین از نظر قانون جرم خشونت خانگی باید به صورت مستقل شناخته شود و تهدید به قتل جدی گرفته شود. همچنین افراد با سابقه خشونت باید زیر نظر روان‌شناسی و مددکاری باشند تا جلوی خطرات گرفته شود.

