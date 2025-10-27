کشف جسد زن میانسال در سونا

خانواده زن میانسال مدعی بودند که به خانه ویلایی مادرشان رفتند اما او را نیافتند.

29مهر، گزارش ناپدیدشدن زنی 55ساله به پلیس اعلام و تحقیقات برای یافتن این زن آغاز شد. این زن به خانه ویلایی‌اش در لواسان رفته و بعد از آن ناپدید شده بود.‌

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ خانواده زن میانسال مدعی بودند که به خانه ویلایی مادرشان رفتند اما او را نیافتند. با این حال کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران راهی آنجا شدند و پس از جست‌و‌جو، ‌پیکر بی‌جان زن میانسال را در قسمت سونا که در زیرزمین قرار داشت، پیدا کردند.

بررسی‌ها نشان می‌داد که حدود 7روز از مرگ زن میانسال گذشته و علت مرگ ‌ به درستی مشخص نبود. از سوی دیگر خودرو و گوشی موبایل او سرقت شده بود. در این شرایط دستور انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی از سوی بازپرس لواسانات صادر و همچنین در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد که زن میانسال با افرادی بر سر مسائل مالی اختلاف داشته که تحقیقات روی این افراد متمرکز شده تا اسرار این جنایت رازگشایی شود.