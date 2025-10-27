En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف جسد زن میانسال در سونا

خانواده زن میانسال مدعی بودند که به خانه ویلایی مادرشان رفتند اما او را نیافتند.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۲۵
| |
3 بازدید
کشف جسد زن میانسال در سونا

 29مهر، گزارش ناپدیدشدن زنی 55ساله به پلیس اعلام و تحقیقات برای یافتن این زن آغاز شد. این زن به خانه ویلایی‌اش در لواسان رفته و بعد از آن ناپدید شده بود.‌

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ خانواده زن میانسال مدعی بودند که به خانه ویلایی مادرشان رفتند اما او را نیافتند. با این حال کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران راهی آنجا شدند و پس از جست‌و‌جو، ‌پیکر بی‌جان زن میانسال را در قسمت سونا که در زیرزمین قرار داشت، پیدا کردند.

 

بررسی‌ها نشان می‌داد که حدود 7روز از مرگ زن میانسال گذشته و علت مرگ ‌ به درستی مشخص نبود. از سوی دیگر خودرو و گوشی موبایل او سرقت شده بود. در این شرایط دستور انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی از سوی بازپرس لواسانات صادر و همچنین در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد که زن میانسال با افرادی بر سر مسائل مالی اختلاف داشته که تحقیقات روی این افراد متمرکز شده تا اسرار این جنایت رازگشایی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قاتل قتل زن سونا خانه ویلایی پلیس
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل 85 زن در سه ماه ابتدایی ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
قاتل بانوی تاکستانی دستگیر شد
قتل زن ۴۹ ساله به دست فرزندش در گیلان
قاتل شوهر چندم مقتول بود؟
تیراندازی مرد کینه‌جو به همسر سابقش
قتل شبانه مادر جوان پیش چشم کودک خردسال
ادعای مرد همسرکش: او را به شکل مار می‌دیدم
قتل یک زن در اهواز به دست بستگانش
قتل سرایدار در خانه ویلایی
افشای هویت قاتل با آخرین عکسی که مقتول گرفت
کشته شدن زن افغانستانی جلوی چشمان فرزندانش
حدیث اسلامی کیست؟ او چگونه به قتل رسید؟
رازگشایی از قتل همسر در تهران
جزئیات هلاکت قاتل طلبه همدانی
قتل فجیع زن جوان به دست شوهر کارتن خواب
رهاکردن جسد زن تهرانی داخل ملحفه در مسعودیه
جنایت فجیع به خاطر ۱۵ میلیارد ریال
راز اجساد خانه ویلایی!
قتل زن مورد علاقه‌ جلوی چشمان مردم در شمال تهران
اقرار قصاب بدگمان به قتل همسرش در ملأعام
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۸۳ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005biT
tabnak.ir/005biT