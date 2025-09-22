En
قتل ۵ عضو یک خانواده

در پی وقوع یک قتل خانوادگی دلخراش در یکی از روستاهای شهرستان رودبار جنوب که منجر به جان‌باختن پنج نفر از اعضای یک خانواده شد، فرمانده انتظامی استان کرمان دستور ویژه‌ای برای بررسی فوری و دقیق این حادثه صادر کرد.
قتل ۵ عضو یک خانواده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سردار موقوفه‌ئی، شامگاه ۳۰ شهریور در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش اولیه از وقوع یک درگیری خانوادگی، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان رودبار جنوب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: براساس بررسی‌های اولیه، اختلافات خانوادگی علت اصلی این درگیری بوده که متأسفانه با استفاده از سلاح گرم پنج نفر به قتل رسیده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر اهمیت موضوع گفت: دستور ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت صادر شده و مأموران پلیس آگاهی با تمام توان در حال پیگیری موضوع هستند.

