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آمریکا: همین الان شهروندان ما ایران را ترک کنند

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی در خاورمیانه، نسبت به احتمال لغو پرواز‌ها و بسته شدن حریم هوایی هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۶۳
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3050 بازدید
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وزارت خارجه آمریکا

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه آمریکا در هشداری امنیتی از شهروندان خود در ایران خواست «همین حالا» این کشور را ترک کنند.

وزارت خارجه آمریکا روز 8 اکتبر /16 مهر با انتشار هشداری امنیتی از شهروندان خود خواست به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند و افرادی که در ایران هستند «همین حالا» این کشور را ترک کنند. 

این وزارتخانه با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی در خاورمیانه، نسبت به احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی هشدار داد. 

آمریکا: همین الان شهروندان ما ایران را ترک کنند


منبع: عصرایران

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
5
11
پاسخ
خبریه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
حتما ديگه
وقتي ميگه فورا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
1
پاسخ
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