آمریکا: همین الان شهروندان ما ایران را ترک کنند

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی در خاورمیانه، نسبت به احتمال لغو پرواز‌ها و بسته شدن حریم هوایی هشدار داد.

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه آمریکا در هشداری امنیتی از شهروندان خود در ایران خواست «همین حالا» این کشور را ترک کنند.

وزارت خارجه آمریکا روز 8 اکتبر /16 مهر با انتشار هشداری امنیتی از شهروندان خود خواست به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند و افرادی که در ایران هستند «همین حالا» این کشور را ترک کنند.

این وزارتخانه با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی در خاورمیانه، نسبت به احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی هشدار داد.



منبع: عصرایران