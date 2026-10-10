آمریکا: همین الان شهروندان ما ایران را ترک کنند
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی در خاورمیانه، نسبت به احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۶۳| |
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به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه آمریکا در هشداری امنیتی از شهروندان خود در ایران خواست «همین حالا» این کشور را ترک کنند.
وزارت خارجه آمریکا روز 8 اکتبر /16 مهر با انتشار هشداری امنیتی از شهروندان خود خواست به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند و افرادی که در ایران هستند «همین حالا» این کشور را ترک کنند.
این وزارتخانه با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی در خاورمیانه، نسبت به احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی هشدار داد.
منبع: عصرایران
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