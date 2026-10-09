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زلزله وحشتناک پاناما را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) کشور پاناما را لرزانده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۰۸
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زمین‌لرزه

به گزارش تابناک؛ در این اطلاعیه آمده است: این زمین‌لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و در موقعیت ۷.۵۴ عرض شمالی و ۸۰.۷۶ طول شرقی ثبت شده است.

بنا بر این اطلاعیه، این زمین‌لرزه ساعت ۱۲ و ۵۶ دقیقه بعدازظهر امروز جمعه (نهم اکتبر / ۱۷ مهر) به وقت محلی به وقوع پیوسته است.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) در ادامه این اطلاعیه افزود که این زمین‌لرزه بر اساس بزرگی، جمعیت آسیب‌دیده و آسیب‌پذیری منطقه احتمال تأثیر انسانی بالایی دارد.

هنوز هیچ گزارش رسمی از خسارات و یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است.
منبع: ایرنا

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