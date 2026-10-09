زلزله وحشتناک پاناما را لرزاند

به گزارش تابناک؛ در این اطلاعیه آمده است: این زمین‌لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و در موقعیت ۷.۵۴ عرض شمالی و ۸۰.۷۶ طول شرقی ثبت شده است.

بنا بر این اطلاعیه، این زمین‌لرزه ساعت ۱۲ و ۵۶ دقیقه بعدازظهر امروز جمعه (نهم اکتبر / ۱۷ مهر) به وقت محلی به وقوع پیوسته است.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) در ادامه این اطلاعیه افزود که این زمین‌لرزه بر اساس بزرگی، جمعیت آسیب‌دیده و آسیب‌پذیری منطقه احتمال تأثیر انسانی بالایی دارد.

هنوز هیچ گزارش رسمی از خسارات و یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

منبع: ایرنا