زلزله هرمزگان را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۰۸:۲۶:۴۲ دقیقه امروز صبح حوالی قلعه قاضی هرمزگان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۳۵| |
1501 بازدید
زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ریشتر حوالی قلعه قاضی هرمزگان را لرزاند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس اعلام مراکز لرزهنگاری، این زمینلرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
طول جغرافیایی: ۵۶.۲۷
عرض جغرافیایی: ۲۷.۶۵
نزدیکترین شهرها:
۳۵ کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)
۳۷ کیلومتری فین (هرمزگان)
۳۹ کیلومتری تخت (هرمزگان)
نزدیکترین مراکز استان:
۵۱ کیلومتری بندرعباس
۳۰۳ کیلومتری کرمان
تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زلزله اعلام نشده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟