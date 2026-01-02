زلزله هرمزگان را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ریشتر حوالی قلعه قاضی هرمزگان را لرزاند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

طول جغرافیایی: ۵۶.۲۷

عرض جغرافیایی: ۲۷.۶۵

نزدیک‌ترین شهرها:

۳۵ کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)

۳۷ کیلومتری فین (هرمزگان)

۳۹ کیلومتری تخت (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:

۵۱ کیلومتری بندرعباس

۳۰۳ کیلومتری کرمان

تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زلزله اعلام نشده است.