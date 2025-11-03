En
شمار تلفات زلزله دیشب در افغانستان

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶.۳ ریشتر یکشنبه شب حوالی شهر مزار شریف در شمال افغانستان را لرزاند که بر اثر آن تاکنون ۷ تن کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شده اند.
شمار تلفات زلزله دیشب در افغانستان

مرکز این زمین‌لرزه در منطقه «خُلم» واقع در ولایت بَلخ، نزدیک به شهر مزار شریف بوده و عمق آن حدود ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ساکنان مناطق دوردست از جمله پایتخت کابل نیز لرزش‌ها را احساس کرده‌اند و بسیاری از مردم از ترس پس‌لرزه‌ها به خیابان‌ها پناه برده‌اند.

اداره بهداشت ولایت بلخ اعلام کرد که بیمارستان «ابو علی سینا» در مزار شریف تاکنون ۷۵ زخمی را پذیرش کرده و جسد دو تن را تحویل گرفته است.

اداره بهداشت بلخ تاکید کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش قربانیان وجود دارد.

رسانه های افغانستان نیز گزارش دادند که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر بامداد امروز به وقت افغانستان (دوشنبه) بخش‌هایی از شمال کشور از جمله ولایت‌های سمنگان، بلخ و چندین شهر دیگر از جمله کابل را لرزاند.

بر اساس این گزارش، شدت این زمین‌لرزه به حدی بود که در کشورهای همسایه نیز احساس شد.

بنابر اعلام رسانه های افغانستان بر اثر شدت زمین لرزه، تنگه تاشقرغان بین ولایات سمنگان و بلخ مسدود شده است.

افغانستان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش در منطقه‌ای لرزه‌خیز قرار دارد و بارها شاهد زمین‌لرزه‌های مرگبار بوده است.

در ماه‌های گذشته نیز زلزله‌ای در ولایت هرات جان بیش از ۱۵۰۰ نفر را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد.

