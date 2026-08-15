زلزله بسیار شدید اندونزی را لرزاند
سازمان زمینشناسی آمریکا از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۷.۷ ریشتر در سواحل شمالی جزیره فلورس اندونزی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۵۳| |
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سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد که این زمینلرزه بامداد شنبه سواحل شمالی جزیره فلورس اندونزی را لرزانده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بنا بر اعلام این سازمان، مرکز این زلزله در ۶۸ کیلومتری شمال غربی شهرستان «اندی» و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین گزارش شده است.
هنوز گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات جانی ناشی از این حادثه منتشر نشده است.
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