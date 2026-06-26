زلزلههای مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صدها ساختمان تخریب شد
به گزارش تابناک به نقل از رویترز؛ زلزلههای مهیب روز چهارشنبه در ونزوئلا، مرگ صدها نفر را به دنبال داشت و صدها ساختمان را تخریب کرد. ساعاتی پس از این فاجعه، بیش از ۴۶ هزار نفر در فهرست مفقودان ثبت شدند.
کارلوس آلوارادو، وزیر بهداشت ونزوئلا، اعلام کرد که تعداد جان باختگان زلزلههای این کشور به حدود ۲۳۵ نفر رسیده و دستکم ۴۳۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند. به گفته وی، متأسفانه حدود ۲۳۵ نفر بدون علائم حیاتی پیدا شدهاند و یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس گزارش زمینشناسی آمریکا، روز چهارشنبه دو زلزله قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر در فاصله ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و پس از آن پسلرزههایی مناطق ساحلی را لرزاند. این فاجعه در حالی رخ داد که ونزوئلا سالها از بحران اقتصادی و فروپاشی زیرساختها رنج میبرد و عملیات نجات را با دشواری مواجه کرده است.
تا شامگاه پنجشنبه، مراکز درمانی ۲۳۵ کشته را دریافت کردهاند. خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی، گفت ۲۰۰ نفر در زیر آوار گرفتار شده و ۲۵۰ ساختمان آسیب دیده یا تخریب شدهاند. هشت بیمارستان، مقر صلیب سرخ و سفارت فرانسه از جمله ساختمانهای تخریبشده هستند.
دولت موقت منطقهای در ایالت لاگوایرا را «منطقه فاجعه» اعلام کرده است. در این منطقه که فرودگاه اصلی کاراکاس را نیز در بر میگیرد، برق قطع و فرودگاه تعطیل شده است. تیمهای امداد و نیروهای داوطلب در حال جستوجو در زیر آوار هستند، اما در برخی مناطق کمکها دیر رسیده است.
در شهر لاگوایرا، یامیلت خیمنز گفت که پسر ۱۹ سالهاش هنوز زیر آوار ساختمان هفت طبقه گرفتار است و ماشینآلاتی برای خارج کردن او وجود ندارد. پدرو پرز، ۶۴ ساله، گفت که همه چیز را از دست داده و با خانوادهاش در خیابان میخوابد. وبسایت تهیهشده برای ردیابی مفقودان، بیش از ۴۶ هزار نفر را ثبت کرده است.
کشورهای جهان از جمله روسیه و آمریکا کمکهای خود را اعلام کردهاند. واشنگتن تحریمها را برای تسهیل ارسال کمکهای زلزله لغو کرده است. سازمان ملل نیز هماهنگی تیمهای نجات را بر عهده گرفته است. شرکت اسپیسایکس نیز خدمات اینترنت استارلینک را برای مناطق آسیبدیده رایگان اعلام کرده است. در بخش نفت، فعالیتهای شرکتهای خارجی مختل نشده و زیرساختهای نفتی آسیب چندانی ندیدهاند.