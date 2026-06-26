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زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد

زلزله‌های ویرانگر ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری روز چهارشنبه در ونزوئلا، صد‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت و صد‌ها ساختمان از جمله هشت بیمارستان و سفارت فرانسه را تخریب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۷۳
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2539 بازدید
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۸
زلزله‌های مهیب در ونزوئلا؛ تاکنون ۲۳۵ کشته، ۴۶ هزار مفقود و صد‌ها ساختمان تخریب شد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز؛ زلزله‌های مهیب روز چهارشنبه در ونزوئلا، مرگ صد‌ها نفر را به دنبال داشت و صد‌ها ساختمان را تخریب کرد. ساعاتی پس از این فاجعه، بیش از ۴۶ هزار نفر در فهرست مفقودان ثبت شدند.

 

کارلوس آلوارادو، وزیر بهداشت ونزوئلا، اعلام کرد که تعداد جان باختگان زلزله‌های این کشور به حدود ۲۳۵ نفر رسیده و دست‌کم ۴۳۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. به گفته وی، متأسفانه حدود ۲۳۵ نفر بدون علائم حیاتی پیدا شده‌اند و یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

 

بر اساس گزارش زمین‌شناسی آمریکا، روز چهارشنبه دو زلزله قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر در فاصله ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس رخ داد و پس از آن پسلرزه‌هایی مناطق ساحلی را لرزاند. این فاجعه در حالی رخ داد که ونزوئلا سال‌ها از بحران اقتصادی و فروپاشی زیرساخت‌ها رنج می‌برد و عملیات نجات را با دشواری مواجه کرده است.

 

تا شامگاه پنجشنبه، مراکز درمانی ۲۳۵ کشته را دریافت کرده‌اند. خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی، گفت ۲۰۰ نفر در زیر آوار گرفتار شده و ۲۵۰ ساختمان آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. هشت بیمارستان، مقر صلیب سرخ و سفارت فرانسه از جمله ساختمان‌های تخریب‌شده هستند.

 

دولت موقت منطقه‌ای در ایالت لاگوایرا را «منطقه فاجعه» اعلام کرده است. در این منطقه که فرودگاه اصلی کاراکاس را نیز در بر می‌گیرد، برق قطع و فرودگاه تعطیل شده است. تیم‌های امداد و نیرو‌های داوطلب در حال جست‌و‌جو در زیر آوار هستند، اما در برخی مناطق کمک‌ها دیر رسیده است.

 

در شهر لاگوایرا، یامیلت خیمنز گفت که پسر ۱۹ ساله‌اش هنوز زیر آوار ساختمان هفت طبقه گرفتار است و ماشین‌آلاتی برای خارج کردن او وجود ندارد. پدرو پرز، ۶۴ ساله، گفت که همه چیز را از دست داده و با خانواده‌اش در خیابان می‌خوابد. وب‌سایت تهیه‌شده برای ردیابی مفقودان، بیش از ۴۶ هزار نفر را ثبت کرده است.

 

کشور‌های جهان از جمله روسیه و آمریکا کمک‌های خود را اعلام کرده‌اند. واشنگتن تحریم‌ها را برای تسهیل ارسال کمک‌های زلزله لغو کرده است. سازمان ملل نیز هماهنگی تیم‌های نجات را بر عهده گرفته است. شرکت اسپیس‌ایکس نیز خدمات اینترنت استارلینک را برای مناطق آسیب‌دیده رایگان اعلام کرده است. در بخش نفت، فعالیت‌های شرکت‌های خارجی مختل نشده و زیرساخت‌های نفتی آسیب چندانی ندیده‌اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
2
11
پاسخ
از صمیم قلب به مردم ونزولا تسلیت می گوییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
10
پاسخ
خدا خودش کمکشون کنه واقعاوچقدر دردناکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
2
11
پاسخ
این هم از قدم نحس ترامپ و آمریکا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
البته این به قدم نحس ترامپ هیج ربطی ندارد . اگر قدم نحس ترامپ باعث بروز زمین لرزه بود باید اول در خود آمریکا این زمین لرزه اتفاق می افتاد .‌از،این گذشته ترامپ طی ۶ ماه گذشته به خیلی از کشورها از جمله عربستان و قطر و امارات و چین و ... سفر کرده که در آن ها این زمین لرزه اتفاق نیفتاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
0
پاسخ
غربزده هایی هم که به جای خدا به کدخدا دل بستن ببین آمریکا حتی تو این دنیا هم نمیتونه به دادتون‌برسه چه برسه بعد از مرگ.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
0
پاسخ
وقتی در برابر ظلم قد علم نکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
0
پاسخ
عجیب است که مردم ونزوئلا پس از دستگیری رئیس جمهور کشورشان خوشحال شدند و در خیابان ها به پایکوبی و خوشحالی پرداختند ؟! اما بعد از دستگیری مادرو ، امریکا به تمامی نقاط حساس ونزوئلا حمله کرد و رئیس جمهور دست نشانده خود را بر آن کشور حاکم و رئیس جمهور قانونی آنجا یعنی مادرو را زندانی نمود و متآسفانه اکنون نیز خشم طبیعت مردم ونزوئلا را گرفتار کرده و باعث ناپدید شدن بیش از پنجاه هزار نفر از مردم ونزوئلا شده است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
0
پاسخ
شاید اگر مردم ونزوئلا از حمله آمریکا و ورود بدون مقاومت آمریکا خوشحال و خوشنود نمی‌شدند و در مقابل امریکا مقتدرانه می ایستادند و سربلند در راه حفظ میهنشان جانشان را فدا میکردند ، اینگونه، گرفتار خشم طبیعت نمی‌شدند
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