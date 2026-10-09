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نارمک؛ روایت شهروندان از افزایش سرقت‌های منزل و موبایل

بررسی میدانی و گفت‌و‌گو با تعدادی از شهروندان در این محدوده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها مربوط به سرقت از منازل و به‌خصوص طلا و پول نقد است.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۹۸
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سرقت‌های منزل و موبایل

به گزارش تابناک؛ در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، روایت‌های متعددی از سرقت در برخی محله‌های شرق تهران، به‌ویژه نارمک، از سوی شهروندان مطرح شده است؛ سرقت‌هایی که در برخی موارد در فاصله کوتاهی از ترک منزل اتفاق افتاده و در مواردی نیز تلفن همراه شهروندان در وسایل حمل‌ونقل عمومی به سرقت رفته است.

بررسی میدانی و گفت‌و‌گو با تعدادی از شهروندان در این محدوده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها مربوط به سرقت از منازل و به‌خصوص طلا و پول نقد است.

بررسی میدانی و گفت‌و‌گو با چند خانواده ساکن این محدوده، روایت‌های مشابهی را نشان می‌دهد. یکی از خانواده‌ها می‌گوید تنها برای خرید از یک فروشگاه محلی حدود دو ساعت از خانه خارج شده بودند. هنگام بازگشت، متوجه شدند درِ واحد باز است و قفل شکسته شده است. به گفته این خانواده، سارقان طلا‌های موجود در خانه را برده بودند.

این خانواده می‌گوید تصاویر دوربین مداربسته ساختمان نیز ورود سارقان را ثبت کرده است. در تصاویر، افرادی با کلاه و ماسک دیده می‌شوند که حتی متوجه حضور دوربین شده و به سمت آن نگاه می‌کنند. با این حال، بنا بر گفته خانواده، تا زمان انجام این گفت‌و‌گو هویت افراد حاضر در تصاویر مشخص نشده است.

خانواده دیگری روایت می‌کند که روز جمعه در خانه حضور نداشته‌اند و هنگام بازگشت متوجه شده‌اند دو واحد از چهار واحد ساختمان مورد سرقت قرار گرفته است. به گفته آنها، سارقان طلا، پول نقد و وسایل کوچک، اما باارزش را با خود برده‌اند.

در مورد دیگری، یکی از ساکنان می‌گوید همسایه‌اش شاهد ورود سه فرد نقاب‌دار و کلاه‌پوش به ساختمان بوده است. این شهروند معتقد است نحوه ورود و خروج افراد نشان می‌داده که آنها با محیط آشنا بوده‌اند و بدون عجله عملیات خود را انجام داده‌اند.

نگرانی شهروندان شرق تهران تنها به سرقت از منازل محدود نمی‌شود. سرقت تلفن همراه و جیب‌بری در وسایل حمل‌ونقل عمومی نیز در گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با شهروندان مطرح شده است.

یکی از شهروندان در گفت‌و‌گو با ما می‌گوید پس از سوار شدن به اتوبوس تندرو، دو ایستگاه بعد در محدوده خیابان آیت از اتوبوس پیاده شده و متوجه شده تلفن همراهش دیگر در کیفش نیست.

او می‌گوید بلافاصله برای پیگیری موضوع به کلانتری مراجعه کرده است. پس از ورود و طی مراحل پیگیری، متوجه شده در همان روز افراد دیگری نیز با روایتی مشابه برای اعلام سرقت تلفن همراه مراجعه کرده‌اند. افزایش یا کاهش واقعی سرقت را نمی‌توان صرفاً بر اساس روایت‌های فردی تعیین کرد و برای ارائه تصویری دقیق بررسی آمار رسمی الزامی است، اما در عین حال، تجربه شهروندانی که در فاصله کوتاهی قربانی سرقت شده‌اند، پرسش‌هایی جدی درباره عوامل مؤثر بر این وضعیت ایجاد می‌کند: وضعیت اقتصادی، افزایش ارزش طلا و تلفن همراه، شیوه‌های جدید فعالیت سارقان، آسیب‌پذیری ساختمان‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی، و همچنین میزان بازدارندگی و کشف سرقت‌ها، همگی می‌توانند در بررسی این پدیده مورد توجه قرار گیرند.

از سوی دیگر، برای پاسخ دقیق‌تر، باید مشخص شود چه تعداد از این سرقت‌ها به پلیس گزارش شده، چه میزان از پرونده‌ها به شناسایی یا دستگیری مظنونان منجر شده و چه عواملی باعث تکرار سرقت در نقاط مشخص می‌شود.
آنچه در این گزارش می‌توان با اطمینان بیشتری درباره آن سخن گفت، نگرانی و تجربه شخصی شهروندان است و این پرسش که چه اقداماتی برای پیشگیری، شناسایی و افزایش احساس امنیت شهروندان در حال انجام است؟

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