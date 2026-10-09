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وعده ترامپ درباره جنگ و وضعیت نظامی ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر مدعی شد جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد و آمریکا توانایی خاتمه دادن به آن را دارد؛ او همچنین ادعا‌هایی درباره عبور نفت از تنگه هرمز و توان نظامی ایران مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۹۰
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دونالد ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد: جنگ با ایران خیلی زود به هر طریقی پایان خواهد یافت و ما توانایی پایان دادن به آن را در هر صورت داریم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین برای تاثیرگذاری بر بازار انرژی بار دیگر مدعی شد که روز گذشته بیشترین میزان نفت از زمان آغاز جنگ از تنگه هرمز عبور کرده است. او در ادامه ادعاهای خود گفت که دیروز ۲۸ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، بیش از هر زمان دیگری.

ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و افزود: «به هر طریقی که شده، به‌ زودی این کار را تمام خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی دیگر مدعی شد ایران دیگر ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی یا سامانه‌های دفاع هوایی ندارد.

این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی است که او با گیر افتادن در باتلاق جنگ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با انتقادات فزاینده داخلی و خارجی به دلیل تبعات جنگ و آشفتگی بازار انرژی مواجه است و با لفاظی‌های خود سعی در تعدیل شرایط بحرانی‌اش دارد.
منبع: نورنیوز

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دونالد ترامپ ایران تنگه هرمز نفت آمریکا سلاح هسته ای انرژی جنگ ایران و آمریکا
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