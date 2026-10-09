آیا برای رگبار و طوفان آخر هفته آمادهاید؟
به گزارش تابناک؛ مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۷ هواشناسی، از مدیران کل مدیریت بحران استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان خواست برای مقابله با مخاطرات جوی پیشبینیشده در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، تمهیدات پیشگیرانه را به اجرا درآورند و دستگاههای اجرایی و امدادی را در آمادهباش کامل قرار دهند.
فرمان آمادهباش در ۶ استان
با توجه به پیشبینی رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک در برخی نقاط، مدیران مدیریت بحران این ۶ استان باید با تشکیل جلسات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سطح استان و شهرستان، آمادگی دستگاههای مسئول را برای مواجهه با شرایط احتمالی افزایش دهند.
بر اساس این اعلام، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی و جابهجایی عشایر و رعایت احتیاط در فعالیتهای عمرانی از جمله اقدامات ضروری در زمان فعالیت این سامانه جوی است.
همچنین، مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور بر آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادهباش نیروهای راهداری، بازگشایی دهانه پلها و کانالها در محورهای مواصلاتی بینشهری و پاکسازی کانالها و آبروها از سوی شهرداریها تأکید کرد.
هشدار جدی به مسافران و کشاورزان؛ از حاشیه رودخانهها بگریزید
در بخش دیگری از این توصیهها، بر اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده تأکید شده است.
تسریع در برداشت محصولات کشاورزی نیز از دیگر مواردی است که با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، مورد تأکید مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور قرار گرفته است.
منبع: فارس