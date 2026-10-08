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علی‌آبادی: با افغانستان هیچ طلب مالی نداریم

وزیر نیرو در دومین روز از سفر به کابل با وزیر مالیه افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۷۹
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علی آبادی

به گزارش تابناک، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در ابتدای این دیدار ضمن معرفی هیئت ت همراه به طرف افغانستانی گفت: ما با هیئتی قوی به کابل سفر کرده ایم و بنای ما استحکام هر چه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور به ویژه در حوزه آب و انرژی است.

وزیر نیرو ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان گفت: برای ما افغانستان به دلیل زبان و فرهنگ مشترک اهمیت ویژه دارد و پرچم جمهوری اسلامی ایران سرشار از کلمه لا اله الا الله است و پرچم شما هم به وحدانیت خداوند و عظمت رسول خدا اشاره می کند.

وزیر نیرو با اشاره به دشمنی های ۵۰ ساله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران افزود: بنای مردم ما مقاومت در برابر آمریکاست و در این بین نیازمند وحدت میان‌ مردم ادران و برادران مسلمانمان در افغانستان هستیم.

علی‌آبادی در ادامه به فلسفه بعثت پیامبر اکرم و پیاده شدن اخلاق در جوامع اسلامی اشاره کرد و گفت: ما در کنار شما هستیم و روی روابط با افغانستان و برادری با شما حساب کرده‌ایم.

وزیر نیرو افزود: پیشرفت افغانستان آرزوی ماست و در صنعت برق حاضریم به شما کمک کنیم و امام شهید ما همیشه بر علم آموزی و کسب فناوری ها تاکید داشتند و از شما دعوت می کنیم پیشرفت های ایران در صنعت برق را ببینید.

وی تصریح کرد: در حوزه توربین های بادی و حرارتی صاحب نام هستیم و به کشورهای روسیه، عراق و افغانستان خدمت داده‌ایم.

وی تصریح کرد: در سوریه، عراق و عمان، پاکستان و اندونزی چند نیروگاه ساختیم و برخی نیروگاه‌ها را تعمیر کردیم و در برخی کشورها هم مانند الجزایر ورود کردیم که آمریکایی ها مانع شدند.

وزیر نیرو گفت: ما افغانستان و همه کشورهای منطقه را برادر می دانیم و نباید اجازه دهیم دشمن میان ما تفرقه بیندازد و بنا داریم آن چه دستاوردهایی علمی داریم با شما تقسیم کنیم.

وی ادامه داد: ما با افغانستان هیچ اختلاف و طلب مالی نداریم در حالی که از برخی کشورها طلب مالی داریم.

وزیر نیرو گفت: اما در خصوص آب، برای آب شرب شرق کشور و آب شیرین کن ها برنامه داریم و البته چشمان به آسمان و رحمت الهی است.

وی افزود: البته در فناوری آب و تصفیه خانه ها حایگاه خوبی داریم و در این زمینه آماده انتقال فناوری هستیم.

علی‌آبادی درباره تهاجم آمریکا و اسراییل به ایران‌ هم بیان کرد: ما از مبارزه شما افغانستانی‌ها با انگلیس، شوروی و آمریکا آموختیم که باید مقابل جنایات امریکایی ها ایستادگی کنیم و جنایات و کودک‌کشی آنها، ما را از مقاومت باز نمی‌دارد.

روابط دو کشور بر پایه حفظ مشترکات باشد

در ادامه این نشست ملا محمد ناصر آخند، وزیر مالیه افغانستان گفت: روابط دو کشور باید بر مبنای احترام و حفظ مشترکات باشد که این طور هم بوده است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی با گرامیداشت شهدای ایران که در مقابل جنایات آمریکایی ها به شهادت رسیدند افزود: افغانستان و ایران دشمن مشترک دارند و ما بعد از ۲۰ سال اشغال، آمریکا را ناکام گذاشتیم و قطعا ایران هم‌ امریکا را ناکام خواهد کرد.

وزیر مالیه افغانستان یادآور شد: امیدواریم گفتگوهای ما سرآغاز توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور باشد.

منبع: مهر

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