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جزئیات تازه عراقچی از سرنوشت طرح ۷ روزه

وزیر امور خارجه ایران از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق واسطه‌ها خبر داد و تأکید کرد که در حال بررسی نظرات واشنگتن درباره «طرح ۷ روزه» ایران هستیم و به‌زودی پاسخ نهایی را اعلام خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۳۶
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سیدعباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (پنجشنبه) ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران درباره روند تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا و طرح هفت روزه ایران که از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی‌ ارائه شد، گفت: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌هایی که هست رد و بدل می‌شود.

وی افزود: ما طرحمان را که تحت عنوان طرح ۷ روزه بوده را ارائه دادیم و دیدگاه‌های آمریکایی‌ها را در مقابلش شنیدیم، الان مشغول بررسی آن‌ها هستیم. فکر می‌کنم ظرف چند روز جواب می‌دهیم.

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وزیر خارجه روز یکشنبه  ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران با اشاره به سفرش به نیویورک و با بیان اینکه شرط‌های خودمان را برای بازگشایی تنگه هرمز به وضوح برای همه توضیح دادیم، بیان کرد: امیدواریم آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند، ولی اگر مجددا به سمت راه‌حل‌های نظامی پیش بروند، آماده‌تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمان هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهیم داد.اگر راه‌ دیپلماسی را اتخاذ کنند ما همچنان آماده هستیم.

وزیر امور خارجه پیش از این در اظهاراتی طرح هفت ماده‌ای ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را «عادلانه و منطقی» خواند و گفت که اگر آمریکایی‌ها مدعی‌اند دنبال توافق و راه‌حل مسالمت‌آمیز هستند، ایران این راه‌حل را معرفی کرده است.
منبع: فارس

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