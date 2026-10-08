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حمله مرگبار به خودروی نظامیان در مکران

ساعتی قبل مینی بوس حامل کارکنان لشکر مستقر در سواحل مکران که برای تعویض شیفت در مسیر بودند،مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۲۱
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حمله مسلحانه

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی لشکر ۸۸ زرهی نزاجا اعلام کرد: ساعتی قبل مینی بوس حامل کارکنان لشکر مستقر در سواحل مکران که برای تعویض شیفت در مسیر بودند، مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

متاسفانه در این درگیری یک نفر بنام محمدرضا اوکاتی به شهادت رسید و سه نفر مجروح شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: مهر

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برچسب ها
حمله مسلحانه حمله تروریستی زاهدان خودرو پلیس شهادت کارکنان لشکری سواحل مکران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
10
پاسخ
مرزشرقی کاملا ول شده.افغانها گروهی دارن میان.اینم از حضور افغانها
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