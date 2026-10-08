ساعتی قبل مینی بوس حامل کارکنان لشکر مستقر در سواحل مکران که برای تعویض شیفت در مسیر بودند،مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

حمله مرگبار به خودروی نظامیان در مکران

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی لشکر ۸۸ زرهی نزاجا اعلام کرد: ساعتی قبل مینی بوس حامل کارکنان لشکر مستقر در سواحل مکران که برای تعویض شیفت در مسیر بودند، مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

متاسفانه در این درگیری یک نفر بنام محمدرضا اوکاتی به شهادت رسید و سه نفر مجروح شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: مهر