پایان درگیری مسلحانه در کورین زاهدان
درگیری مسلحانه حافظان امنیت با عناصر گروهکهای تروریستی با هلاکت 5 تروریست و شهادت یکی از نیروهای حافظ امنیت به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۸۰| |
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به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه در زاهدان اظهار کرد: درگیری مسلحانه حافظان امنیت با عناصر گروهکهای تروریستی که از صبح امروز در منطقه کورین زاهدان آغاز شده بود با هلاکت ۵ تروریست به پایان رسید.
وی افزود: در این عملیات یک نفر از نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسید.
این منبع آگاه تأکید کرد: این عملیاتها تا پاکسازی کامل استان سیستان و بلوچستان از وجود عناصر تروریست ادامه خواهد داشت.
منبع: فارس
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