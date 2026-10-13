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پایان درگیری مسلحانه در کورین زاهدان

درگیری مسلحانه حافظان امنیت با عناصر گروهک‌های تروریستی با هلاکت 5 تروریست و شهادت یکی از نیروهای حافظ امنیت به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۸۰
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درگیری مسلحانه

به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه در زاهدان اظهار کرد: درگیری مسلحانه حافظان امنیت با عناصر گروهک‌های تروریستی که از صبح امروز در منطقه کورین زاهدان آغاز شده بود با هلاکت ۵ تروریست به پایان رسید.

وی افزود: در این عملیات یک نفر از نیرو‌های حافظ امنیت به شهادت رسید.

این منبع آگاه تأکید کرد: این عملیات‌ها تا پاکسازی کامل استان سیستان و بلوچستان از وجود عناصر تروریست ادامه خواهد داشت.

منبع: فارس

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درگیری مسلحانه زاهدان تروریست
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