حمله تروریستی در سراوان / ۲ تروریست کشته شدند
به گزارش تابناک, مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان در اطلاعیهای از هلاکت ۲ نفر از عوامل تروریستی که در شهرستان سراوان اقدام به تیراندازی به سمت مأموران انتظامی کرده بودند، خبر داد.
در اطلاعیه شامگاه چهارشنبه مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان آمده است: این درگیری مسلحانه زمانی رخ داد که سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری اقدام به تیراندازی به سمت خادمان امنیت کردند.
بر اساس این اطلاعیه، مأموران جانبرکف پلیس بلافاصله با آتش پرحجم خود پاسخ این اقدام را دادند که در جریان این درگیری ۲ نفر از مهاجمان به هلاکت رسیدند.
این اطلاعیه می افزاید: در پاکسازی محل درگیری توسط مأموران انتظامی، مقادیر قابلتوجهی سلاح، مهمات و یک دستگاه ماهواره «استارلینک» کشف و ضبط و یک دستگاه خودروی پژو متعلق به این افراد توقیف شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد که تلاشها برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان احتمالی این افراد با جدیت در منطقه ادامه دارد.