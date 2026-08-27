حمله تروریستی به خودرو مرزبانی در محور زاهدان
در پی اقدام بزدلانه و تروریستی اشرار مسلح به خودروی گشت مرزبانی در محور مواصلاتی میرجاوه به زاهدان، یکی از مرزبانان جانبرکف به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس از زاهدان، امروز در پی اقدام بزدلانه و تروریستی اشرار مسلح به خودروی گشت مرزبانی در محور مواصلاتی میرجاوه به زاهدان، یکی از مرزبانان جانبرکف به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
️بر اساس اعلام مرزبانی سیستان و بلوچستان، در این حمله تروریستی کور، استواردوم «علی حیدری» از دلاورمردان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید و همچنین یکی دیگر از همرزمان وی مجروح شد که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در پی این حادثه، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مرزبانی و انتظامی جهت شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این اقدام ناجوانمردانه آغاز شده است.
️جزئیات و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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