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شهادت دو رزمنده درپی حمله تروریستی در زاهدان + عکس

ساعتی قبل در پی حمله مسلحانه یک تیم تروریستی به سمت عوامل امنیتی در کورین زاهدان، دو رزمنده قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی، شهیدان ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۱۰
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شهادت

به گزارش تابناک، در پی حمله کور و ناجوانمردانه افراد مسلح در منطقه کورین شهرستان زاهدان، دو تن از رزمندگان قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی به شهادت رسیدند.

در این حمله تروریستی، شهیدان ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی در جریان این حمله جان خود را از دست دادند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

منبع: مهر

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زاهدان سیستان و بلوچستان حمله تروریستی سپاه شهادت
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