شهادت دو رزمنده درپی حمله تروریستی در زاهدان + عکس

ساعتی قبل در پی حمله مسلحانه یک تیم تروریستی به سمت عوامل امنیتی در کورین زاهدان، دو رزمنده قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی، شهیدان ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک، در پی حمله کور و ناجوانمردانه افراد مسلح در منطقه کورین شهرستان زاهدان، دو تن از رزمندگان قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی به شهادت رسیدند.

در این حمله تروریستی، شهیدان ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی در جریان این حمله جان خود را از دست دادند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.



منبع: مهر