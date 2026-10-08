بر اساس این داده‌ها، در منطقه ۱ قیمت هر مترمربع از ۲۴۰ به ۵۲۳ میلیون تومان، در منطقه ۲ از ۱۴۷ به ۳۳۶ میلیون، در منطقه ۳ از ۱۸۷ به ۴۵۹ میلیون و در منطقه ۴ از ۱۱۲ به ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش تابناک؛ بررسی داده های مجازی شهریور ۱۴۰۵ از آگهی‌های فروش و رهن آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی مسکن طی یک سال گذشته در تمام مناطق پایتخت افزایش قابل‌توجهی داشته است.

این گزارش بر پایه هزار رکورد آگهی ملکی تهیه شده و ارقام آن بیانگر قیمت پیشنهادی است، نه الزاماً قیمت قطعی معاملات.

بر اساس این داده‌ها، در منطقه ۱ قیمت هر مترمربع از ۲۴۰ به ۵۲۳ میلیون تومان، در منطقه ۲ از ۱۴۷ به ۳۳۶ میلیون، در منطقه ۳ از ۱۸۷ به ۴۵۹ میلیون و در منطقه ۴ از ۱۱۲ به ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.

رشد قیمت در این مناطق به‌ترتیب ۱۱۶، ۱۲۹، ۱۴۶ و ۱۳۷ درصد بوده است.

در منطقه ۵ قیمت از ۱۳۲ به ۲۷۸ میلیون، منطقه ۶ از ۱۴۰ به ۲۸۹ میلیون، منطقه ۷ از ۱۰۷ به ۲۴۹ میلیون، منطقه ۸ از ۱۰۲ به ۲۲۵ میلیون، منطقه ۹ از ۶۶ به ۱۴۴ میلیون و منطقه ۱۰ از ۶۹ به ۱۵۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر متر آپارتمان در منطقه ۱۱ از ۷۸ به ۱۶۴ میلیون، منطقه ۱۲ از ۷۵ به ۱۶۱ میلیون، منطقه ۱۳ از ۹۸ به ۲۱۲ میلیون، منطقه ۱۴ از ۷۹ به ۱۷۷ میلیون، منطقه ۱۵ از ۶۱ به ۱۱۹ میلیون، منطقه ۱۶ از ۷۰ به ۱۳۸ میلیون و منطقه ۱۷ از ۵۳ به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

در منطقه ۱۸ نیز قیمت از ۵۵ به ۱۲۱ میلیون، منطقه ۱۹ از ۵۶ به ۱۲۸ میلیون، منطقه ۲۰ از ۶۰ به ۱۳۷ میلیون، منطقه ۲۱ از ۸۱ به ۱۵۴ میلیون و منطقه ۲۲ از ۸۶ به ۱۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در حومه تهران نیز قیمت پیشنهادی از ۴۶ به ۹۳ میلیون تومان رسیده است.

بر این اساس، منطقه ۳ با رشد ۱۴۶ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در جدول ثبت کرده و پس از آن مناطق ۴ با ۱۳۷ درصد، ۷ با ۱۳۳ درصد و ۲ با ۱۲۹ درصد قرار دارند. کمترین رشد نیز مربوط به منطقه ۲۱ با ۹۰ درصد است.

گزارش‌های منتشرشده از داده‌های ملک‌رادار نیز رشد شدید قیمت پیشنهادی مسکن تهران در شهریور ۱۴۰۵ را تأیید می‌کنند.

جهش قیمت رهن کامل

در بخش رهن کامل نیز افزایش قیمت در همه مناطق به‌جز تغییرات متفاوت منطقه‌ای ثبت شده است. رهن کامل در منطقه ۱ از ۱۶ به ۳۲ میلیون تومان به ازای هر متر، منطقه ۲ از ۱۳ به ۲۲ میلیون، منطقه ۳ از ۱۸ به ۲۷ میلیون و منطقه ۴ از ۹.۸ به ۱۷ میلیون تومان رسیده است.

این رقم در مناطق ۵، ۶، ۷ و ۸ به‌ترتیب از ۱۱ به ۲۰، ۱۱ به ۲۱، ۱۱ به ۲۰ و ۹.۱ به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته است. مناطق ۹ و ۱۰ نیز به‌ترتیب رشد از ۶.۹ به ۱۱ و ۷.۴ به ۱۲ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند.

رهن کامل در مناطق ۱۱ تا ۱۴ به‌ترتیب از ۷.۸ به ۱۲، ۷.۵ به ۱۱، ۱۰ به ۱۵ و ۸ به ۱۳ میلیون تومان رسیده است. در مناطق ۱۵ تا ۲۰ نیز این رقم به‌ترتیب از ۶.۲ به ۱۰، ۷.۱ به ۱۲، ۵.۹ به ۱۱، ۶.۱ به ۹.۳، ۵.۶ به ۱۲ و ۷.۱ به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

در منطقه ۲۱ رهن کامل از ۹.۴ به ۱۱ میلیون و در منطقه ۲۲ از ۹.۳ به ۱۹ میلیون تومان رسیده و در حومه تهران نیز از ۴.۹ به ۸.۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

نسبت رهن به قیمت فروش نیز در اغلب مناطق بالا رفته و در منطقه ۲۱ با افزایش ۱۵ واحدی، از ۱۱ به ۲۶ رسیده است؛ تنها در منطقه ۶ این نسبت از ۱۵ به ۱۳ کاهش داشته است.

منبع: فارس



