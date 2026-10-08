En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

فاجعه در بازار مسکن؛ قیمت‌ها دوبرابر شد

بر اساس این داده‌ها، در منطقه ۱ قیمت هر مترمربع از ۲۴۰ به ۵۲۳ میلیون تومان، در منطقه ۲ از ۱۴۷ به ۳۳۶ میلیون، در منطقه ۳ از ۱۸۷ به ۴۵۹ میلیون و در منطقه ۴ از ۱۱۲ به ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۲۰
| |
1662 بازدید
|
۷
قیمت مسکن

به گزارش تابناک؛ بررسی داده های مجازی شهریور ۱۴۰۵ از آگهی‌های فروش و رهن آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی مسکن طی یک سال گذشته در تمام مناطق پایتخت افزایش قابل‌توجهی داشته است.

این گزارش بر پایه هزار رکورد آگهی ملکی تهیه شده و ارقام آن بیانگر قیمت پیشنهادی است، نه الزاماً قیمت قطعی معاملات.

بر اساس این داده‌ها، در منطقه ۱ قیمت هر مترمربع از ۲۴۰ به ۵۲۳ میلیون تومان، در منطقه ۲ از ۱۴۷ به ۳۳۶ میلیون، در منطقه ۳ از ۱۸۷ به ۴۵۹ میلیون و در منطقه ۴ از ۱۱۲ به ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.

رشد قیمت در این مناطق به‌ترتیب ۱۱۶، ۱۲۹، ۱۴۶ و ۱۳۷ درصد بوده است.

در منطقه ۵ قیمت از ۱۳۲ به ۲۷۸ میلیون، منطقه ۶ از ۱۴۰ به ۲۸۹ میلیون، منطقه ۷ از ۱۰۷ به ۲۴۹ میلیون، منطقه ۸ از ۱۰۲ به ۲۲۵ میلیون، منطقه ۹ از ۶۶ به ۱۴۴ میلیون و منطقه ۱۰ از ۶۹ به ۱۵۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر متر آپارتمان در منطقه ۱۱ از ۷۸ به ۱۶۴ میلیون، منطقه ۱۲ از ۷۵ به ۱۶۱ میلیون، منطقه ۱۳ از ۹۸ به ۲۱۲ میلیون، منطقه ۱۴ از ۷۹ به ۱۷۷ میلیون، منطقه ۱۵ از ۶۱ به ۱۱۹ میلیون، منطقه ۱۶ از ۷۰ به ۱۳۸ میلیون و منطقه ۱۷ از ۵۳ به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

در منطقه ۱۸ نیز قیمت از ۵۵ به ۱۲۱ میلیون، منطقه ۱۹ از ۵۶ به ۱۲۸ میلیون، منطقه ۲۰ از ۶۰ به ۱۳۷ میلیون، منطقه ۲۱ از ۸۱ به ۱۵۴ میلیون و منطقه ۲۲ از ۸۶ به ۱۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در حومه تهران نیز قیمت پیشنهادی از ۴۶ به ۹۳ میلیون تومان رسیده است.

بر این اساس، منطقه ۳ با رشد ۱۴۶ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در جدول ثبت کرده و پس از آن مناطق ۴ با ۱۳۷ درصد، ۷ با ۱۳۳ درصد و ۲ با ۱۲۹ درصد قرار دارند. کمترین رشد نیز مربوط به منطقه ۲۱ با ۹۰ درصد است.

گزارش‌های منتشرشده از داده‌های ملک‌رادار نیز رشد شدید قیمت پیشنهادی مسکن تهران در شهریور ۱۴۰۵ را تأیید می‌کنند.

جهش قیمت رهن کامل

در بخش رهن کامل نیز افزایش قیمت در همه مناطق به‌جز تغییرات متفاوت منطقه‌ای ثبت شده است. رهن کامل در منطقه ۱ از ۱۶ به ۳۲ میلیون تومان به ازای هر متر، منطقه ۲ از ۱۳ به ۲۲ میلیون، منطقه ۳ از ۱۸ به ۲۷ میلیون و منطقه ۴ از ۹.۸ به ۱۷ میلیون تومان رسیده است.

این رقم در مناطق ۵، ۶، ۷ و ۸ به‌ترتیب از ۱۱ به ۲۰، ۱۱ به ۲۱، ۱۱ به ۲۰ و ۹.۱ به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته است. مناطق ۹ و ۱۰ نیز به‌ترتیب رشد از ۶.۹ به ۱۱ و ۷.۴ به ۱۲ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند.

رهن کامل در مناطق ۱۱ تا ۱۴ به‌ترتیب از ۷.۸ به ۱۲، ۷.۵ به ۱۱، ۱۰ به ۱۵ و ۸ به ۱۳ میلیون تومان رسیده است. در مناطق ۱۵ تا ۲۰ نیز این رقم به‌ترتیب از ۶.۲ به ۱۰، ۷.۱ به ۱۲، ۵.۹ به ۱۱، ۶.۱ به ۹.۳، ۵.۶ به ۱۲ و ۷.۱ به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

در منطقه ۲۱ رهن کامل از ۹.۴ به ۱۱ میلیون و در منطقه ۲۲ از ۹.۳ به ۱۹ میلیون تومان رسیده و در حومه تهران نیز از ۴.۹ به ۸.۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

نسبت رهن به قیمت فروش نیز در اغلب مناطق بالا رفته و در منطقه ۲۱ با افزایش ۱۵ واحدی، از ۱۱ به ۲۶ رسیده است؛ تنها در منطقه ۶ این نسبت از ۱۵ به ۱۳ کاهش داشته است.
منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت مسکن قیمت آپارتمان تهران رهن اجازه خرید مسکن خرید آپارتمان
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
میانگین قیمت آپارتمان در 22 منطقه تهران
قیمت جدید آپارتمان در شمال تهران
مسکن تهران وارد فاز نجومی شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
3
پاسخ
عحب!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
6
پاسخ
فقط مسکن؟؟سقوط ریال
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
3
7
پاسخ
تنها راه کنترل قیمت ها فقط یک کار که بشه تمام اقتصاد و تورم و و و حل میشه پول ریال رو بزارید کنار دقیقا دلار آمریکا رو جایگزین کنید نه تورمی نه گرانی نه بیکاری نه اختلاس و رانت و قاچاق و و و
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
بهترین راه ... فقط اقتصاد تحریمی امکانش کمه و چاپ دلار دست ما نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
2
4
پاسخ
وقتی تورم مصالح ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد هست مسکن اگر ۲ برابر شده کم هم هست
باید مشکل اقتصاد ریشه ای حل بشه
خیلی کار داره
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
2
6
پاسخ
حالا که مسکن مگس پرونه و خریدار واقعی تو بازار نیست با این تیترهای عجیب دنبال چی میگردی تابناک می خواهد باعث افزایش بیشتر بشی بابا قیمتها همه کاذب هستند و عملا خریداری نیست توی کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
1
0
پاسخ
تورم تورم تورم فقط هم راهکارش جلوگیری از چاپ بی رویه پول هستش و راهکار کم پول چاپ کردن هم کوچک کردن دولت و نظارت سفت و سخت روی بانک های ناترازه والسلام
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005rdU
tabnak.ir/005rdU