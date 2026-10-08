En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ: قفل پرونده ایران با ویتکاف باز می‌شود!

ترامپ در سخنانی ادعایی داشته مبنی بر این شد که نماینده ویژه او، استیو ویتکاف بر روی توافق با ایران کار می کند و پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۱۸
| |
2132 بازدید
|
۳
ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در جریان رویدادی از حزب جمهوری‌خواه که در آن «استیو ویتکاف» را به عنوان نماینده ویژه و مسئول تیم مذاکره‌کننده واشنگتن معرفی می‌کرد، درباره گفتگوها برای پایان دادن به مناقشه با ایران ادعا کرد که «خودِ توافق چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.» 

با این حال، ترامپ مدعی شد که نماینده ویژه او، استیو ویتکاف،  «در حال کار بر روی توافق با ایران است و پیشرفت بسیار خوبی داشته است.» 

ادعاهای ترامپ تنها یک روز پس از آن بیان می‌شود که قطر به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی در کنار پاکستان از طریق وزارت امور خارجه خود تأیید کرد گفتگوها میان واشنگتن و تهران در جریان است؛ این در حالی است که مقامات ایرانی بر نقش میانجی‌گرانه دوحه و اسلام‌آباد تأکید ورزیده‌اند و نقش اسلام‌آباد نیز مورد تحسین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، قرار گرفته است.
منبع: فرارو

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ ویتکاف ایران آمریکا مذاکرات جنگ ایران و آمریکا توافق با ایران
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای تازه ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران
تلگراف: شاید ترامپ خواستار توافق جدیدی با ایران شود
ترامپ زیر میز زد
کارلسون: توافق با ایران پایان امپراتوری آمریکاست
سناریوی جدید علیه ایران با مشارکت تل‌آویو!
نقشه جدید کاخ سفید برای حمله به ایران!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
2
7
پاسخ
آره امتیازهایی به ظاهر میده. مواد غنی سازی شده را می گیره و بعدش برنده میشه تو انتخابات. و بعد زیر همه چیز می زنه و ۶ تا ۷ ماه بعد حمله می کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
1
7
پاسخ
کلا مذاکره با قمارباز باز متوهم اشتباه هر توافقی هم بشه مثل آب خوردن میزنه زیرش
پیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
3
8
پاسخ
قفل پرونده ایران فقط با ساختن سلاح اتمی باز خواهد شد ولاغیر.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005rdS
tabnak.ir/005rdS