ترامپ در سخنانی ادعایی داشته مبنی بر این شد که نماینده ویژه او، استیو ویتکاف بر روی توافق با ایران کار می کند و پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در جریان رویدادی از حزب جمهوری‌خواه که در آن «استیو ویتکاف» را به عنوان نماینده ویژه و مسئول تیم مذاکره‌کننده واشنگتن معرفی می‌کرد، درباره گفتگوها برای پایان دادن به مناقشه با ایران ادعا کرد که «خودِ توافق چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.»

با این حال، ترامپ مدعی شد که نماینده ویژه او، استیو ویتکاف، «در حال کار بر روی توافق با ایران است و پیشرفت بسیار خوبی داشته است.»

ادعاهای ترامپ تنها یک روز پس از آن بیان می‌شود که قطر به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی در کنار پاکستان از طریق وزارت امور خارجه خود تأیید کرد گفتگوها میان واشنگتن و تهران در جریان است؛ این در حالی است که مقامات ایرانی بر نقش میانجی‌گرانه دوحه و اسلام‌آباد تأکید ورزیده‌اند و نقش اسلام‌آباد نیز مورد تحسین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، قرار گرفته است.

منبع: فرارو