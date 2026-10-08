در حالی که مردم زیر بار فشار‌های زندگی کمر خم کرده‌اند، مشاوران ناباب و زاویه‌دار رئیس‌جمهور با دستاوردسازی از حواشی به دنبال سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها و به زعم خودشان تغییر روند‌ها هستند!

به گزارش تابناک؛ اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری، نیازمند قطع امید از وعده‌های توخالی غرب و در پیش گرفتن «آرایش جنگی تمام‌عیار» در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی است. مشاوران بی‌کفایت نیز باید از ارائه اطلاعات و آدرس‌های غلط به ملت نجیب ایران دست بردارند.

در شرایطی که مردم زیر بار فشارهای معیشتی کمر خم کرده‌اند، مشاوران ناباب و زاویه‌دار رئیس‌جمهور با دستاوردسازی از حواشی به دنبال سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها و به زعم خودشان تغییر روندها هستند!

یکی از مشاوران رئیس‌جمهور که از قضا مدیر یکی از سایت‌های زرد و حق‌العمل کار جریان مدعی اصلاحات است، در اوج مضیقه اقتصادی مردم، لیستی تأمل‌برانگیز از به‌اصطلاح «دستاوردهای دولت» را ردیف کرده و مدعی شده است: «حصر کروبی برداشته شد، محسن نامجو، بیژن مرتضوی، موسوی خوئینی، یاسر میردامادی و غیره به ایران برگشت.

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این رویکرد دقیقاً مصداق «آدرس غلط دادن» به افکار عمومی است. این یک الگوی کهنه و نخ‌نماست که هرگاه دولت‌ها در پاسخگویی به دغدغه اصلی مردم یعنی «اقتصاد و معیشت» درمی‌مانند، ذهن جامعه را به سمت دوگانه‌سازی‌های کاذب و حواشی پرتاب می‌کنند تا مجبور به پاسخگویی درباره گرانی، بیکاری و تولید نباشند.

جامعه امروز ایران نه به حواشی سیاسی، حصر شیخ فتنه و بازگشت سلبریتی‌ها و خواننده‌ها، بلکه به برنامه‌ای عملیاتی برای تثبیت اقتصاد، کنترل قیمت‌ها و خروج از رکود اقتصادی نیاز دارد.

کشور بیش از هر زمان دیگری محتاج قطع امید از وعده‌های پوچ غرب و اتخاذ «آرایش جنگی کامل» در تمامی حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی است. بهتر است مشاورهای ناباب دست از سر رئیس‌جمهور بردارند و به مردم نجیب ایران آدرس غلط ندهند!

منبع: کیهان