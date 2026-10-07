سخنان جی‌دی ونس درباره «کاهش» ظرفیت غنی‌سازی ایران، به جای توقف کامل آن، با واکنش یک خبرنگار ارشد وال‌استریت ژورنال روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک؛ لارنس نورمن،خبرنگار ارشد وال‌استریت ژورنال در واکنش به سخنان جی‌دی‌ ونس در مورد کاهش ظرفیت غنی‌سازی ایران نوشت: یک تغییر موضع قابل‌توجه دیگر در اینجا دیده می‌شود. ظرفیت غنی‌سازی ایران در حال حاضر صفر یا نزدیک به صفر است. اما ونس می‌گوید ایران می‌تواند در ظرفیت غنی‌سازی خود کاهش ایجاد کند. این به معنای بازسازی نوعی ظرفیت غنی‌سازی برای تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) خواهد بود.

مشخص نیست این موضوع تحت چه شرایطی خواهد بود. اما چیزی که مشخص است این است که غنی‌سازی صفر در کار نخواهد بود.