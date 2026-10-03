فریادهای ضدجنگ با ایران در سخنرانی ونس
به گزارش تابناک؛ جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، که روز پنجشنبه در جمع هواداران دولت ترامپ در لِیکلَند سخنرانی میکرد، با فریادهای مردی از میان حاضران مواجه شد.
این معترض که بعداً بن براور، نامزد دموکرات مجلس نمایندگان ایالت فلوریدا، شناسایی شد، با لحنی کنایهآمیز خطاب به ونس فریاد میزد «خیلی ممنون معاون ونس برای قیمت بزنین، ممنون که به ما کمک کردید در ایران پیروز شویم. ممنون از رئیسجمهور ترامپ».
او سپس در اشاره به ارتباط رئیسجمهور آمریکا با پروندههای مجرم جنسی جفری اپستین و وعده انتخاباتی ترامپ که پیشتر برای جذب رأی اعلام کرد، گفت «شما معاون رئیسجمهور خیلی خوبی هستید، حامی پدوفیلها! من خیلی هیجانزدهام که قرار است چک ۵ هزار دلاری از رئیسجمهور ترامپ دریافت کنم. خیلی ممنون بابت قیمتهای بالای بنزین و پروندههای اپستین».
این فرد یکی از دو معترضی بود که در جریان این گردهمایی توسط نیروهای امنیتی از محل خارج شد و ونس او را دلقک و نفوذی دموکراتها توصیف کرد.
جنگ با ایران با تشدید فشارهای اقتصادی و قیمت سوخت در آمریکا، جنگی نامحبوب در افکار عمومی این کشور است و کارشناسان نسبت به پیامدهای سیاسی آن برای جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) هشدار دادهاند.
منبع: فارس