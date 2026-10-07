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خیز زلنسکی برای نزدیکی به اسرائیل با کارت ضدایرانی

زلنسکی در دیدار با هیات اسرائیلی، با حمله به مواضع ایران، تقویت پیوند کی‌یف و تل‌آویو را ابزار اصلی تأمین «امنیت مشترک» دو طرف عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۹
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زلنسکی

به گزارش تابناک؛ او با تکرار ادعای کمک پهپادی ایران به روسیه مدعی شد که اوکراین و اسرائیل هدف یک سلاح مشابه قرار گرفته‌اند. 

اظهارات جدید زلنسکی علیه ایران در حالی بیان شده که دست اوکراینی‌ها به خون مردم ایران آغشته شده است. در یورش تروریستی سوم مرداد اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، نیما مرادی دریانورد و ورزشکار جوان اهل بندرانزلی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

طبق گزارش رسانه‌های اوکراینی، نمایندگان اسرائیلی و زلنسکی درباره «تهدیدهای مشترک پهپادی و همکاری‌های امنیتی» گفت‌وگو کردند.

وزیر امور مالی رژیم صهیونیستی زئو الکین، ریاست هیئت این رژیم به کی‌یف برای مراسم هشتاد و پنجمین سالگرد کشتار «بابی یار» را برعهده داشت.

زلنسکی در این دیدار گفت: «سالگرد فاجعه بابی یار برای همه ما و تاریخ ما حائز اهمیت است. این رویداد هرگز نباید فراموش شود. از سفر شما سپاسگزارم.»

بابی یار اشاره به وقایع جنگ جهانی دوم و قتل‌عام یهودیان در اوکراین دارد.

طبق گزارش مورخان، وقتی نظامیان آلمان نازی‌ به اوکراین رسیدند و کی‌یف سقوط کرد حدودا ۶۰ هزار نفری یهودی همچنان در کی‌یف بودند. ارتش سرخ شوروی قبل از عقب‌نشینی، تله‌های انفجاری در کی‌یف کار گذاشته بود که پس از ورود آلمانی‌ها تلفاتی از آنها گرفت. آلمانی‌ها پس از ورود، یهودیان را به دره‌ای اطراف کی‌یف به اسم بابی‌یار بردند و طی دو روز حدودا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر را کشتند. 

طبق گزارش وبگاه اوکراینی «اودسا ژورنال»، در دیدار زلنسکی و نمایندگان اسرائیلی، طرفین درباره تهدیدات مشترک و سایر مخاطرات، و همچنین وضع کلی خاورمیانه گفت‌و‌گو کردند.

سفیر تام‌الاختیار رژیم صهیونیستی در اوکراین روی روزن‌بلیت به همراه کنسول افتخاری تل‌آویو در لویو اولگ ویشنیاکوف، نیز در دیدار با زلنسکی حضور داشتند.

رئیس‌جمهور اوکراین پس از این دیدار، ویدئویی منتشر کرد و در ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «من با زِئو اِلکین وزیر وابسته در وزارت دارایی اسرائیل، که اکنون به همراه هیئت اسرائیلی برای مراسم سالگرد فاجعه "بابی‌یار" در اینجا حضور دارد، دیدار کردم. آن رویداد، فاجعه‌ای هولناک بود، اما بسیار حائز اهمیت است که آنها در این روزهای یادبود وقت گذاشته و به اینجا آمده‌اند؛ در روزهایی که روسیه با اقدامات تروریستی هوایی خود می‌کوشد شرایط را برای مردم ما بسیار دشوار سازد.»

زلنسکی سپس ادعا کرد: «البته، این ایران بود که فناوری ساخت پهپادهای جت‌مانند "شاهد" را در اختیار روسیه قرار داد؛ همان نوع سلاحی که عملا برای حمله به اسرائیل نیز مورد استفاده قرار گرفته است.»

رئیس‌جمهور یهودی و غربگرای اوکراین افزود: «ما درباره این تهدیدها و سایر موارد، و همچنین وضعیت کلی خاورمیانه گفت‌و‌گو کردیم. بی‌تردید، روابط مستحکم میان اوکراین و اسرائیل می‌تواند به امنیت مشترک ما کمک کند.»
منبع: فارس

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زلنسکی اسرائیل حمایت از اسرائیل ایران خیانت اوکراین روسیه جنگ آمریکا رژیم صهیونیستی
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