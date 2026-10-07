ترامپ با مطرح کردن احتمال نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو به دست ایران، کالیفرنیا را به خشم آورد؛ حالا کاخ سفید در تکاپوی توجیه این اظهارات، آن را هشداری درباره دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای جلوه می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک تجمع انتخاباتی در ایالت نبراسکا و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، هنگام صحبت درباره جنگ با ایران و افزایش قیمت نفت گفت: «این بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان و کشورمان است. آنها می‌توانند یک شهر را نابود کنند. بگذارید لس‌آنجلس را نابود کنند، بگذارید سن‌دیگو را نابود کنند.»

بخشی از حاضران در این تجمع هنگام بیان این اظهارات، ترامپ را تشویق کردند.

اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا با واکنش مقام‌های کالیفرنیا مواجه شد. گوین نیوسام، فرماندار این ایالت، سخنان ترامپ را «جنون‌آمیز و خطرناک» توصیف کرد.

کارن بس، شهردار لس‌آنجلس نیز این اظهارات را تهدید و تلاشی برای «تشویق حمله به جان آمریکایی‌ها» خواند. تاد گلوریا، شهردار سن‌دیگو نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این شهر نباید قربانی خسارت جانبی جنگ شود و از ترامپ خواست نام سن‌دیگو را از سخنان خود درباره جنگ کنار بگذارد.

نیوسام در پستی دیگر، با بازنشر گزارش روزنامه «لس‌آنجلس تایمز» درباره اظهارات ترامپ، آن را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد و مدعی شد این سخنان نشان‌دهنده نداشتن صلاحیت است.

در واکنش به این انتقادها، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، واکنش‌ها به اظهارات ترامپ را «هیاهوی رسانه‌ای» خواند که به گفته او «پایه‌ای در واقعیت ندارد».

چونگ در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد ترامپ به‌روشنی درباره این موضوع صحبت کرده که اگر جلوی تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای گرفته نمی‌شد، شهرهای آمریکا در معرض تهدید قرار می‌گرفتند.

وی همچنین مدعی شد آمریکا به دلیل اقدامات ترامپ امن‌تر شده و ایران «نه توان هسته‌ای دارد، نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی و نه پول».

حساب رسمی «واکنش سریع» کاخ سفید نیز با رد برداشت منتقدان از سخنان ترامپ، گزارش «لس‌آنجلس تایمز» درباره این اظهارات را مورد انتقاد قرار داد و نوشت منظور رئیس‌جمهور آمریکا این بوده است که واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو با سلاح هسته‌ای وارد جنگ شده است.

کاخ سفید و ترامپ پیش‌تر نیز بارها مدعی شده‌اند که هدف قرار دادن توانمندی هسته‌ای ایران برای امنیت ملی آمریکا ضروری بوده و هزینه‌های ناشی از جنگ، بهایی است که واشنگتن برای این هدف پرداخته است.

لس‌آنجلس و سن‌دیگو از شهرهای مهم کالیفرنیا هستند و در اطراف آنها تأسیسات نظامی مهمی از جمله پایگاه‌های دریایی و هوایی آمریکا قرار دارد.

سن‌دیگو محل استقرار بخشی از ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا و پایگاه آبی‌خاکی کورونادو است. پایگاه تفنگداران دریایی «کمپ پندلتون» نیز در منطقه سن‌دیگو قرار دارد.

در لس‌آنجلس نیز مقر فرماندهی سامانه‌های فضایی نیروی فضایی آمریکا و پایگاه نیروی هوایی لس‌آنجلس مستقر است.

این نخستین رویارویی علنی ترامپ و نیوسام نیست و اختلافات آنها پیش‌تر نیز بر سر نحوه برخورد دولت فدرال با اعتراضات و اعزام نیروهای نظامی به کالیفرنیا بروز کرده است.

منبع: ایرنا