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حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»

دختر۲۳ساله ای درمشهد به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شد اما این رای قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۳۹
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10343 بازدید
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۷
حکم اعدام

به گزارش تابناک؛ این دختر جوان چهاردهم بهمن سال گذشته و درپی رصدهای کارشناسان پلیس فتا برای مبارزه با جرایم فضای مجازی به اتهام توهین های بسیار رکیک و زننده به ائمه معصومین(ع)درمشهد بازداشت شد. 

پس از تشکیل پرونده دردادسرای عمومی و انقلاب و احراز وقوع جرم در فضای مجازی، پرونده این دختر جوان که «ن-الف»نام دارد با توجه به اهمیت و حساسیت آن به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و زیرنظر قاضی برجسته دادگاه «جواد آسیان یزد» مورد رسیدگی قرارگرفت.

درحالی که وکیل مدافع متهمه این جملات رکیک و زننده را ناشی از «سبق السان» وی می دانست اما دخترجوان درآخرین دفاع خود انتشار چنین واژه های زشتی را به مصرف مواد توهم زا گره زد و گفت: به همراه چند تن از دوستانم نوعی قارچ توهم زا مصرف کرده بودم که در حالت توهم این جملات را درفضای مجازی منتشرکردم و بسیارتحت تاثیرجو قرار گرفته بودم. 

اما رئیس دادگاه با چند سوال حقوقی وتخصصی اظهارات وکیل مدافع و متهم را به چالش کشید و پرسید پس چرا در همان حالت توهم به افراد دیگر و یامعاندان نظام مانندآمریکا واسرائیل توهین نکردید و یا چگونه در دایره توهم چنین سنجیده متوجه شدید که درکدام کانال یا شبکه اجتماعی پستی اهانت آمیز را منتشرکنید؟ 

درنهایت دفاعیات متهمه و وکیل مدافع موثر واقع نشد و قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پس ازمشورت های حقوقی و شرعی رای به اعدام وی دادند اما این رای قطعی نیست و باید با اعتراض متهمه در دیوان عالی کشور مورد کنکاش های دقیق قضایی قرارگیرد. 

از سوی دیگر دخترجوان ادعا می کند از رفتارهای ناشایست خود پشیمان شده است و ابراز ندامت می کند! درعین حال بررسی های قضایی دراین پرونده همچنان ادامه دارد و باید دیگر مراحل دادرسی طی شود.

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برچسب ها
حکم اعدام سب النبی مشهد پلیس فتا سبق السان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۸
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۷
تورک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
9
3
پاسخ
امیدوارم قوه قضاییه حکم را بدون کم و کاست اجرا نمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
10
پاسخ
اگر خود پیامبر و ائمه بودند ، در مورد این دختر چه می‌کردند؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
6
2
پاسخ
کسانیکه توهین میکنند یک هدف مشحص دارن.......هدف از بین بردن جایگاه ائمه و پیامبر اکرم هست.برین تو بحرش متوجه میشن اینها بهایی هستند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
4
3
پاسخ
نمیشود هر کاری خواستیم انجام دهیم بعد ادعای محجوریت یا مصرف مواد کنیم. اینطوری باشد که هر دزد و قاتلی هم میگوید مواد مصرف کردم و حال طبیعی نداشتم. اصلا مواد مصرف کردن مگر کار درستی هست که دلیل را مصرف مواد اعلام میکنیم؟ ما اجازه نداریم به هر دلیل به جامعه، انسانها و اعتقاداتشان تعرض کنیم چه با مواد چه بی مواد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
4
پاسخ
با توجه به کرامات اخلاقی ائمه اطهار و شرح صدرشان، قطعا" این فرد معلوم الحال رو میبخشند، اگر اصلاح شده و ندامت کرده برایش تخفیف قایل شوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
2
7
پاسخ
به نظرم اگر الان خود پیامبر بود
حتما می بخشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
5
1
پاسخ
همش از بی بند وباری خانواده سر چشمه میگیره باید فعلا در حبس باشه تا ببینه غلط کرده توهین کرده بعد اگهذتوبه واقعی کرده بود مورد عفو اسلام قرار بگیره
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