حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سبالنبی»
به گزارش تابناک؛ این دختر جوان چهاردهم بهمن سال گذشته و درپی رصدهای کارشناسان پلیس فتا برای مبارزه با جرایم فضای مجازی به اتهام توهین های بسیار رکیک و زننده به ائمه معصومین(ع)درمشهد بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده دردادسرای عمومی و انقلاب و احراز وقوع جرم در فضای مجازی، پرونده این دختر جوان که «ن-الف»نام دارد با توجه به اهمیت و حساسیت آن به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و زیرنظر قاضی برجسته دادگاه «جواد آسیان یزد» مورد رسیدگی قرارگرفت.
درحالی که وکیل مدافع متهمه این جملات رکیک و زننده را ناشی از «سبق السان» وی می دانست اما دخترجوان درآخرین دفاع خود انتشار چنین واژه های زشتی را به مصرف مواد توهم زا گره زد و گفت: به همراه چند تن از دوستانم نوعی قارچ توهم زا مصرف کرده بودم که در حالت توهم این جملات را درفضای مجازی منتشرکردم و بسیارتحت تاثیرجو قرار گرفته بودم.
اما رئیس دادگاه با چند سوال حقوقی وتخصصی اظهارات وکیل مدافع و متهم را به چالش کشید و پرسید پس چرا در همان حالت توهم به افراد دیگر و یامعاندان نظام مانندآمریکا واسرائیل توهین نکردید و یا چگونه در دایره توهم چنین سنجیده متوجه شدید که درکدام کانال یا شبکه اجتماعی پستی اهانت آمیز را منتشرکنید؟
درنهایت دفاعیات متهمه و وکیل مدافع موثر واقع نشد و قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی پس ازمشورت های حقوقی و شرعی رای به اعدام وی دادند اما این رای قطعی نیست و باید با اعتراض متهمه در دیوان عالی کشور مورد کنکاش های دقیق قضایی قرارگیرد.
از سوی دیگر دخترجوان ادعا می کند از رفتارهای ناشایست خود پشیمان شده است و ابراز ندامت می کند! درعین حال بررسی های قضایی دراین پرونده همچنان ادامه دارد و باید دیگر مراحل دادرسی طی شود.