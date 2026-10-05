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توضیح درباره ارتباط علیرضا سپاهی با مهشاد کشانی

ادعای ازدواج در زندان و ... داستان‌سرایی کانال‌های وابسته به رژیم صهیونیستی هستند که ربع پهلوی اقدام به بازنشر این داستان‌های خیالی کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۳۷
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قوه قضائیه

‌به گزارش تابناک، پهلوی در ادعایی دیگر عنوان کرده که «علیرضا سپاهی در زندان با مهشاد کشانی در سایه اعدام و پشت میله‌های زندان ازدواج کرده بود».

بنابر پیگیری‌ها از مرجع قضایی، این ۲ نفر هیچ ملاقاتی با یکدیگر در زندان نداشته‌اند. یک مرتبه محکوم‌علیه زن مورد اشاره که به جرم تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور به حبس محکوم شده است، درخواست ملاقات با علیرضا سپاهی داشته است.

با اعلام درخواست فوق سوابق و مدارک موجود مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود، نامبرده (مهشاد کشانی) در بدو ورود به زندان وضعیت تأهل خود را مجرد اعلام کرده و در زمان ارائه درخواست ملاقات نیز هیچ‌گونه مدرک یا مستند رسمی دال بر وجود رابطه زوجیت میان این ۲ نفر وجود نداشته است.

بنابراین گزارش با توجه به نبودن هیچگونه رابطه زوجیت اجازه ملاقات از سوی مقامات زندان به آن‌ها داده نشده است.

بنابراین ادعای ازدواج در زندان و ... نیز داستان‌سرایی کانال‌های وابسته به رژیم صهیونیستی هستند که ربع پهلوی اقدام به بازنشر این داستان‌های خیالی کرده است.

منبع: خبزگزاری میزان

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