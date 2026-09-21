واکنش فارس به حکم اعدام یک زندانی زن

به گزارش تابناک؛ از ساعاتی پیش، مطالبی درباره یکی از متهمان زندانی در مشهد در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

رسانه‌های ضد انقلاب با انتشار یک فایل صوتی منتسب به فردی به نام نجمه امینی مدعی شدند این صوت از داخل زندان مشهد از سوی این متهم منتشر شده است.

در این صوت، فرد مدعی است برای او حکم اعدام صادر شده است.

پیگیری‌های از منابع آگاه حاکی است فردی به نام نجمه امینی به اتهام توهین به مقدسات و سب النبی در فضای مجازی و فعالیت علیه امنیت ملی در ایام اغتشاشات دی‌ماه مشهد بازداشت و به زندان مشهد منتقل شده است.

این منبع آگاه در پاسخ به سوالی درخصوص صحت ادعای صدور حکم اعدام برای این فرد تصریح کرد: هنوز هیچ حکم قطعی برای این متهم صادر نشده و هنوز دیوان درباره این پرونده اعلام نظر نکرده است.

وی هدف از انتشار این محتوا را تهییج دانشجویان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید عنوان کرد.

این منبع آگاه درباره اصالت صوت منتشر شده نیز گفت:‌ هنوز اصالت صوت منتشر شده از سوی نهادهای ذی‌ربط تأیید نشده است.

منبع: فارس