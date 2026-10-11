هشدار پلیس فتا درباره درمانگران قلابی

به گزارش تابناک؛ سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این موضوع اظهار داشت طی چند سال اخیر با افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات در فضای سایبری، متاسفانه شاهد هستیم برخی افراد سودجو و مداخله گر در امر درمان با شگردهایی، چون (درمان سریع، درمان ریشه‌ای) یا از این قبیل تبلیغات فریبنده به حوزه درمان ورود کرده‌اند که لازم است شهروندان عزیز احتمال وجود رد پای کلاهبرداران را در اینگونه تبلیغات مد نظر قرار بدهند.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در حوزه مداخله گر‌های طب سنتی در پلیس فتا تهران بزرگ تشکیل می‌شود با موضوعاتی چون: درمان ریشه‌ای ریزش مو، درمان در حوزه زیبایی، درمان لاغری و فیزیوتراپیست می‌باشد که در مورد اخیر طبق پرونده‌های موجود اقدام غیراصولی متهم در حوزه ارتوپد که تحت عنوان کایروپرکتیک نیز در فضای مجازی فعالیت می‌کنند منجر به قطع نخاع و عوارض حاد گردیده است. یا اینکه در بحث درمان سرطان وارد حیطه خرافات شده و مدعی درمان‌های ماوراء الطبیعه شده و متاسفانه شخص را از مسیر درمان منحرف می‌کنند. در برخی موارد نیز مواد غیرخوراکی را به عنوان دارو معرفی می‌کنند که در حالت عادی استفاده از اینگونه مواد برای فرد ناخوشایند بوده و می‌تواند سلامت اشخاص را به خطر مواجه کند. لازم به ذکر است در برخی موارد متهمین حتی به حریم خصوصی افراد نیز ورود کرده و از اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان سوء استفاده نموده‌اند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمان از هر بستری برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود استفاده می‌کنند ادامه داد:ضمن احترام به همه پزشکان و کسانی که با علم و مجوز‌های لازمه در حوزه طب سنتی فعالیت دارند، لیکن در این بین برخی افراد سودجو بدون داشتن هیچگونه پشتوانه علمی در این حوزه ورود کرده‌اند که تعدادی از این متهمین دستگیر شده و پرونده‌ها در حال رسیدگی می‌باشد. متاسفانه شکاتی بودند که نه تنها درمان نشده بلکه سلامت آنها به شدت به مخاطره افتاده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: شهروندان سلامتی خود را بازیچه شیادان فضای مجازی و تبلیغات اغواکننده قرار ندهند. در صورت لزوم به افراد دارای صلاحیت، دارای مجوز طبابت و مراکزی که تحت نظر سازمان نظام پزشکی فعالیت می‌کنند مراجعه نمایند. زیرا خسارت‌های مالی قابل جبران است، اما صدمات جسمی قابل جبران نیست و همواره مراقب ترفند کلا‌هبرداران و سودجویان باشند. شهروندان در صورت لزوم میتوانند از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir و یا مراجعه حضوری به پلیس فتا تهران بزرگ با ما در ارتباط باشند.

منبع: رکنا