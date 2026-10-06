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تعبیر تازه قالیباف از اقتصاد آمریکا + عکس

رئیس هیات مذاکره کننده ایران تعبیر «شبح وحشت» را برای آینده آمریکا به کار برد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۱۹
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1407 بازدید
قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار یک میم اقتصادی نوشت: «آماده‌ای تا روح تو را تسخیر کند؟»

در این تصویر، نمودارهایی از قیمت نفت و گازوئیل تا اعتماد مصرف‌کنندگان و توان خرید مسکن، کنار هم شکل یک شبح را ساخته‌اند؛ با این کنایه که برای ترسیدن، لازم نیست منتظر هالووین بمانید؛ گاهی کافی است صفحه اقتصاد را باز کنید!

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران آمریکا اقتصاد آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا
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