تعبیر تازه قالیباف از اقتصاد آمریکا + عکس

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار یک میم اقتصادی نوشت: «آماده‌ای تا روح تو را تسخیر کند؟»

در این تصویر، نمودارهایی از قیمت نفت و گازوئیل تا اعتماد مصرف‌کنندگان و توان خرید مسکن، کنار هم شکل یک شبح را ساخته‌اند؛ با این کنایه که برای ترسیدن، لازم نیست منتظر هالووین بمانید؛ گاهی کافی است صفحه اقتصاد را باز کنید!