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قالیباف حکم جدید صادر کرد

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی طی حکمی، مهدی محلاتی را به ریاست مرکز حراست قوه مقننه منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۲۶
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محمدباقر قالیباف

به گزارش تابناک؛ طی حکمی از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مهدی محلاتی به عنوان رییس مرکز حراست قوه مقننه منصوب شد.

بنابراین در مراسمی با حضور سید محمد جواد شوشتری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد مجلس از خدمات سید عباس مقدم در دوره تصدی این مسئولیت تقدیر و مهدی محلاتی معارفه شد.

گفتنی است؛ سید عباس مقدم نیز طی حکمی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مشاور رئیس مجلس در امور پدافند غیرعامل قوه مقننه منصوب شد.

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محمدباقر قالیباف انتصاب حکم انتصاب قوه قضاییه حراست مجلس شورای اسلامی
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