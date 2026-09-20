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کنایه تازه قالیباف به وضعیت آسیب پذیر آمریکا + عکس

این وضعیت دقیقاً شبیه پارادوکس شرودینگر است: امپراتوری آمریکا در حکم همان کابینت شرودینگر با بشقاب‌های در حال سقوط است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۵۱
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4421 بازدید
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قالیباف

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر هلدینگ بانکداری جی‌پی‌مورگان گزارش هفتگی پیش‌بینی بازار نفت خود را با جمله‌ای غیرمنتظره آغاز کرد: 
«برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری با ایران، ما هیچ چشم‌انداز پایه‌ای (سناریوی مبنا) در اختیار نداریم. ما واقعاً نمی‌دانیم چگونه باید سرانجام این وضعیت را مدل‌سازی و پیش‌بینی کنیم.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این وضعیت دقیقاً شبیه پارادوکس شرودینگر است: امپراتوری آمریکا در حکم همان کابینت شرودینگر با بشقاب‌های در حال سقوط است؛ در ظاهر هژمونی و قدرت برتر خود را به نمایش می‌گذارد اما در واقعیت کاملاً آسیب‌پذیر و در معرض خطر است و تلاش می‌کند ایران را بدون هیچ پیامد و تاوانی خفه کند که این غیرممکن است. 

این بازی پایانی در هیچ مدلی قابل پیش‌بینی و شبیه‌سازی نیست. درِ این کابینت بالاخره باز خواهد شد، و از همین حالا دست ایران روی دستگیره در است و شرایط را کنترل می‌کند.

کنایه تازه قالیباف به وضعیت آسیب پذیر آمریکا + عکس

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آمریکا آسیب پذیری ایران چنگ نفت اقتصاد آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
3
پاسخ
باشه
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