کنایه تازه قالیباف به وضعیت آسیب پذیر آمریکا + عکس
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر هلدینگ بانکداری جیپیمورگان گزارش هفتگی پیشبینی بازار نفت خود را با جملهای غیرمنتظره آغاز کرد:
«برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری با ایران، ما هیچ چشمانداز پایهای (سناریوی مبنا) در اختیار نداریم. ما واقعاً نمیدانیم چگونه باید سرانجام این وضعیت را مدلسازی و پیشبینی کنیم.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این وضعیت دقیقاً شبیه پارادوکس شرودینگر است: امپراتوری آمریکا در حکم همان کابینت شرودینگر با بشقابهای در حال سقوط است؛ در ظاهر هژمونی و قدرت برتر خود را به نمایش میگذارد اما در واقعیت کاملاً آسیبپذیر و در معرض خطر است و تلاش میکند ایران را بدون هیچ پیامد و تاوانی خفه کند که این غیرممکن است.
این بازی پایانی در هیچ مدلی قابل پیشبینی و شبیهسازی نیست. درِ این کابینت بالاخره باز خواهد شد، و از همین حالا دست ایران روی دستگیره در است و شرایط را کنترل میکند.