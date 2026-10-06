آخرین پیام مسی با پیراهن تیم ملی آرژانتین

به گزارش تابناک، لیونل مسی در آخرین بازی خود با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین به مصاف بنین خواهد رفت.

مسی بعد از این بازی برای همیشه از تیم ملی فوتبال آرژانتین خداحافظی خواهد گرفت.

مسی قبل از این بازی پستی را منتشر کرد و در آن نوشت: زمانش فرا رسیده است... با آرامش می‌روم، چرا که تمام توانم را به کار گرفتم.این پیراهن برای سال‌های طولانی رؤیا، افتخار و زندگی من بود.

او در ادامه نوشت: از شما به خاطر عشق و محبت بی‌اندازه‌تان سپاسگزارم و از حمایت بی‌حد و مرزتان ممنونم.همیشه شما را در قلبم خواهم داشت.

مسی در دو دهه ای که پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر تن کرد توانست یک قهرمانی در جام جهانی و دو نایب قهرمانی در این رقابت بزرگ را کسب کند همچنین او توانست قهرمانی در کوپا آمه ریکا را به دست آورد.

منبع: ایسنا